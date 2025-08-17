辱華品牌+1！廣告出現「瞇瞇眼」遭小粉紅出征 Swatch被逼刪照致歉

近來有中國小粉紅指控，瑞士手錶品牌Swatch宣傳照模特兒，涉嫌故意擺出「瞇瞇眼」造型歧視中國人。（圖擷取自中國微博）

2025/08/17 16:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國極端偏激愛黨主義者「小粉紅」，時常以各種理由指控某個人事物「辱華」，其中又以眼睛出現「鳳眼」、「瞇瞇眼」或「小眼睛」者最容易被找碴。近來有中國小粉紅指控，瑞士手錶品牌Swatch宣傳照模特兒，涉嫌故意擺出「瞇瞇眼」造型歧視中國人，該品牌遭大量小粉紅出征後，被迫刪圖道歉。

綜合中媒報導，Swatch因為一張帶有種族歧視的「瞇瞇眼（slanty eyes）」宣傳照，嚴重傷害中國消費者的心。中媒指出，Swatch發布的敏感照片，為一名亞裔男模特兒用雙手提拉眼角的肌肉，將眼睛拉成瞇瞇眼形狀，這動作被許多中國人認定是外國人刻意醜化中國人的刻板化歧視，氣得怒斥Swatch「滾出中國市場」。

對此，Swatch昨（16）日晚間緊急在中國微博帳號與IG發表道歉聲明，內容提到，「我們注意到近期對於Swatch ESSENTIALS系列圖片中模特形象的關注。我們對此高度重視，並已在第一時間在全球範圍內刪除所有相關資料。對於由此造成的冒犯和困擾，我們深表歉意。」然而，不少中國網友並不買單，仍持續留言出征Swatch。

目前許多中國社群平台充斥小粉紅怒轟Swatch的言論，「制裁它……得給他們立立規矩」、「都2025年了，西方怎麽還有這種刻板印象？」、「沒人會覺得這是一個對中國人心懷善意的詞語」、「這種噁心玩意，還想繼續賺對中國人的錢，無恥下流！堅決抵制這種歧視品牌！」、「這明擺著故意侮辱你，一個靠你養的下人無緣無故搧你大耳光挑釁你，然後道個歉就算了。必須要付出嚴重代價，否則我們算什麽啊」。

事實上，這並非首次中國小粉紅以「眼睛外型」怒控商家涉嫌辱華的情況，像是2019年中國食品電商業者「三隻松鼠」廣告女模，因為雙鳳眼妝容被小粉紅集體出征，事後女模本尊現身強調她的眼睛形狀遺傳自父母，怒嗆小粉紅，「我眼睛小就不配做中國人了？」；賓士在2021年新車廣告、迪奧（Dior）在2021年2023年彩妝廣告，也同因為出現眼尾往上吊出現像「瞇瞇眼」等畫面，慘遭憤怒玻璃心碎的小粉紅瘋狂出征。

針對小粉紅的出征聲浪，Swatch昨（16）日晚間緊急在中國微博帳號發表中、英文的道歉聲明。（圖擷取自中國微博，本報合成）

