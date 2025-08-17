為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本超商店員結帳到一半 遭奧客「拿飯糰砸臉」重傷住院3天

    日本香川縣一間便利商店店員，12日凌晨結帳到一半，突然遭男奧客拿飯糰攻擊，導致其臉部受到重傷，不得不住院治療3天。（圖擷取自Youtube頻道「ANNnewsCH」）

    日本香川縣一間便利商店店員，12日凌晨結帳到一半，突然遭男奧客拿飯糰攻擊，導致其臉部受到重傷，不得不住院治療3天。（圖擷取自Youtube頻道「ANNnewsCH」）

    2025/08/17 17:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣一間位於台中的全家便利商店，10日發生一起女奧客拿酒攻擊店員的事件，誇張行徑引起各界譴責。無獨有偶，日本香川縣一間便利商店店員，日前結帳到一半遭男奧客拿飯糰攻擊，導致其臉部受到重傷，不得不住院治療3天，行兇男子事後已被警方逮捕歸案，事件曝光後，在網上掀起日本網友熱烈討論。

    綜合日媒報導，這起發生在本月12日，香川縣坂出市一名53歲無業男子，當天凌晨前往某間便利商店購物，結帳時因不明原因，突然將2顆飯糰狠狠砸向櫃檯的37歲男店員，導致對方臉部因此受傷，且傷勢被醫師診斷需住院治療3天。警方接獲男店員報案，根據店內監視器畫面進行追查，已在15日逮捕涉案的無業男子。

    無業男子接受警方偵訊時，承認自己拿飯糰攻擊店員的不當行為，至於犯案動機仍有待警方進一步調查。此外，這起惡劣事件曝光後，引起許多日本網友關注，眾人除了討論便利商店販售的常見飯糰，是否真有如此恐怖的「殺傷力」，也好奇行兇男子當下究竟是施出多大的力氣，才能只用飯糰把一個成年人傷到住院的程度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播