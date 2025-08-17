日本超商店員結帳到一半 遭奧客「拿飯糰砸臉」重傷住院3天

日本香川縣一間便利商店店員，12日凌晨結帳到一半，突然遭男奧客拿飯糰攻擊，導致其臉部受到重傷，不得不住院治療3天。（圖擷取自Youtube頻道「ANNnewsCH」）

2025/08/17 17:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一間位於台中的全家便利商店，10日發生一起女奧客拿酒攻擊店員的事件，誇張行徑引起各界譴責。無獨有偶，日本香川縣一間便利商店店員，日前結帳到一半遭男奧客拿飯糰攻擊，導致其臉部受到重傷，不得不住院治療3天，行兇男子事後已被警方逮捕歸案，事件曝光後，在網上掀起日本網友熱烈討論。

綜合日媒報導，這起發生在本月12日，香川縣坂出市一名53歲無業男子，當天凌晨前往某間便利商店購物，結帳時因不明原因，突然將2顆飯糰狠狠砸向櫃檯的37歲男店員，導致對方臉部因此受傷，且傷勢被醫師診斷需住院治療3天。警方接獲男店員報案，根據店內監視器畫面進行追查，已在15日逮捕涉案的無業男子。

請繼續往下閱讀...

無業男子接受警方偵訊時，承認自己拿飯糰攻擊店員的不當行為，至於犯案動機仍有待警方進一步調查。此外，這起惡劣事件曝光後，引起許多日本網友關注，眾人除了討論便利商店販售的常見飯糰，是否真有如此恐怖的「殺傷力」，也好奇行兇男子當下究竟是施出多大的力氣，才能只用飯糰把一個成年人傷到住院的程度。

