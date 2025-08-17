日本超商店員結帳到一半 遭奧客「拿飯糰砸臉」重傷住院3天
日本香川縣一間便利商店店員，12日凌晨結帳到一半，突然遭男奧客拿飯糰攻擊，導致其臉部受到重傷，不得不住院治療3天。（圖擷取自Youtube頻道「ANNnewsCH」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台灣一間位於台中的全家便利商店，10日發生一起女奧客拿酒攻擊店員的事件，誇張行徑引起各界譴責。無獨有偶，日本香川縣一間便利商店店員，日前結帳到一半遭男奧客拿飯糰攻擊，導致其臉部受到重傷，不得不住院治療3天，行兇男子事後已被警方逮捕歸案，事件曝光後，在網上掀起日本網友熱烈討論。
綜合日媒報導，這起發生在本月12日，香川縣坂出市一名53歲無業男子，當天凌晨前往某間便利商店購物，結帳時因不明原因，突然將2顆飯糰狠狠砸向櫃檯的37歲男店員，導致對方臉部因此受傷，且傷勢被醫師診斷需住院治療3天。警方接獲男店員報案，根據店內監視器畫面進行追查，已在15日逮捕涉案的無業男子。
請繼續往下閱讀...
無業男子接受警方偵訊時，承認自己拿飯糰攻擊店員的不當行為，至於犯案動機仍有待警方進一步調查。此外，這起惡劣事件曝光後，引起許多日本網友關注，眾人除了討論便利商店販售的常見飯糰，是否真有如此恐怖的「殺傷力」，也好奇行兇男子當下究竟是施出多大的力氣，才能只用飯糰把一個成年人傷到住院的程度。
【発覚】「店員にぶつけた」コンビニでおにぎり2個投げつけケガさせたか、53歳男を逮捕 香川https://t.co/7sSBggSBMy— ライブドアニュース （@livedoornews） August 15, 2025
男性は顔を切る全治3日間のけがをした。警察が防犯カメラを調べるなどし、男の容疑を特定。男は「おにぎりを店員にぶつけた事実は認めます」と容疑を認めているという。 https://t.co/0s3Xw5FxRi pic.twitter.com/wU0ePbvpqc
【謎報】コンビニで“おにぎり2個”購入後すぐに店員の顔面に投げつける・・・ ５３歳の無職男逮捕 香川県坂出市（動画あり） https://t.co/b5u2gcgqvE— エックス速報 （@tsuisoku777） August 16, 2025
熱門賽事、球星動態不漏接