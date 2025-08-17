轟川普出賣烏克蘭 美參院民主黨領袖︰他拿不到和平獎

舒默對「雙普會」嗤之以鼻，認為川普未能促成俄國停火，反而又一次出賣烏克蘭。（美聯社）

2025/08/17 14:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普想拿諾貝爾和平獎的渴望人盡皆知，但他15日與俄羅斯總統普廷討論烏克蘭戰爭停火，並未拿到俄國停火承諾，反而讓普廷重新回到外交舞台。對此，聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）不客氣批評，川普已經出賣烏克蘭，諾貝爾和平獎不會頒給他。

美國《國會山莊報》（The Hill）16日報導，舒默在川普未與普廷達成烏克蘭停火協議後，在社群平台Ｘ發文對川普進行猛烈抨擊，「看起來川普又一次出賣烏克蘭，向獨裁者普廷低頭了。他不會因此獲得諾貝爾和平獎」。

請繼續往下閱讀...

就在幾天前，前國務卿希拉蕊曾調侃川普，如果川普成功從普廷手中逼出停火協議，且不損害烏克蘭主權，她將提名他角逐令人嚮往的諾貝爾和平獎。

15日，川普和普廷在阿拉斯加安克拉治進行約3個小時的會談。雖然會談細節尚未公布，但川普稱此次會談「富有成效」，「雖然我們沒能達成協議，但我們有很大機會」。他在峰會結束後向北約（NATO）和歐洲領袖簡介這次會晤的情況，而北約和歐洲領袖對此作出加倍支持烏克蘭的回應。

舒默亦指責川普為普廷鋪上紅毯的舉動，稱普廷是「獨裁暴徒」，「川普沒有與烏克蘭和我們的盟友站在一起，而是與一個多年來一直恐嚇烏克蘭人民和全球的獨裁者並肩站在一起」。他直言： 「我們正在等待討論內容的關鍵細節，乍看之下，川普似乎將合法性、全球舞台、零問責都給了普廷，而他沒有得到任何回報。」

舒默不諱言：「我們擔心這不是外交，這只是一場鬧劇。」

川普則在《福斯新聞》訪問中為峰會結果辯護，稱最終協議取決於普廷和烏克蘭總統澤倫斯基。川普和澤倫斯基預計18日在橢圓形辦公室會面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法