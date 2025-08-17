台灣未受邀引發爭議 友邦吐瓦魯考慮退出太平洋島國論壇

吐瓦魯總理戴斐立表示，由於索羅門群島阻止台灣等所有外部夥伴出席太平洋島國論壇，吐瓦魯考慮退出這場峰會。（法新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》16日獨家披露，由於台灣等關鍵國家未受邀出席9月在索羅門群島舉行的「太平洋島國論壇」，台灣在該地區的友邦吐瓦魯考慮退出相關峰會。

由於太平洋島國論壇今年的東道主索羅門群島，被中國要求排除台灣與會，在喬不定美中台複雜角力的情況下，索國乾脆不邀請美中在內21個捐助國出席峰會，避免單獨拒絕台灣與會所衍生的政治影響。

吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）表示，由於索羅門群島阻止所有外部夥伴（包括中國、美國和台灣）出席，吐瓦魯可能退出下月舉行的該地區最重要政治峰會。

自1989年以來，被稱為「對話夥伴」的太平洋島國以外的國家，一直都會參加該論壇，與太平洋島國領袖合作，並為地區發展和安全的討論作出貢獻。台灣雖然不是官方合作夥伴，但30多年來一直以「發展夥伴」的身分參加會議。

索羅門群島是北京的親密盟友，其將台灣排除在會議之外的決定引發外界猜測，並引發外界對中國在太平洋外交中日益增長的影響力，以及地區團結能否持續的質疑。吐瓦魯、馬紹爾群島和帛琉是僅有與台灣保持外交關係的太平洋國家。

在接受《衛報》採訪時，戴斐立表示，他將觀察其他太平洋地區領袖的反應，再決定是否參加下個月的論壇，並對最後一刻將「外部國家」排除在外表示「失望」，「該地區不需要這種干擾，我們有更重要的問題要關注，而不是讓自己承受來自外界的壓力」。

戴斐立表示，他已致函索國總理馬內列（Jeremiah Manele），概述他對這項決定時機不當的擔憂，以及他「難以支持這項決定背後的理由」，「我們將看看其他領袖對索羅門群島提議的反應，然後再做決定。我將等待關於這一安排的最終決定，再重新考慮我們是否參與」。

