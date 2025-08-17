為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    倡導女性健康及性別平等 塞內加爾「丈夫學校」受矚目

    塞內加爾首都達卡的伊瑪目戴安，在「丈夫學校」教導男性如何協助女性，並注重女性生殖健康。（美聯社）

    塞內加爾首都達卡的伊瑪目戴安，在「丈夫學校」教導男性如何協助女性，並注重女性生殖健康。（美聯社）

    2025/08/17 14:19

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在非洲國家塞內加爾，男性通常在重大家庭決策中擁有最終決定權，包括與健康相關的決策。為了讓性別平等的觀念更加普及，聯合國在該國推動「丈夫學校」倡議，教導男性為什麼他們應該多多參與家務。

    《美聯社》報導，最近一個晚上，在塞內加爾首都達卡，53歲的伊瑪目（Imam，伊斯蘭宗教領袖）戴安（ Ibrahima Diane ），向一群男性如何參與家務。他描述自己替孩子洗澡，幫妻子做其他事情，並提醒眾人，「先知本人說過，不幫忙撫養妻子和孩子的男人，不是一個好穆斯林」。台下14名男性中，有些人輕笑一聲，似乎不太相信，也有人鼓掌叫好。

    在傳統伊斯蘭家庭中，女性許多重大問題都得由男性決策，包括在做出關於是否接受計畫生育或其他生殖健康服務，以及是否需要住院分娩或產前護理等抉擇時，可能得獲得男性許可。為了改善這種社會風俗，戴安正在參加一項由聯合國支持的「丈夫學校」倡議，旨在讓受尊敬的男性社區成員學習在健康和社會問題上展現「積極的男子氣概」，從而在各自的社區中推廣這些理念。

    在丈夫學校課程結束後，戴安也定期在每週五的祈禱期間進行佈道，討論性別和生殖健康相關問題，涵蓋從性別暴力到對抗愛滋病毒污名化等諸多方面。他說，許多女性都欣賞他的講道，「她們說自從聽了我的講道後，丈夫的行為發生了改變」。他還說，一些男性告訴他，這些佈道激勵他們成為更有愛心的丈夫和父親。

    60歲的前陸軍突擊隊員迪亞洛（Habib Diallo）表示，參加佈道並與伊瑪目討論，讓他了解「在家分娩」的風險，「我的媳婦懷孕時，我鼓勵兒子帶她去醫院分娩，起初他猶豫不決，擔心費用，也不信任醫院。但當我解釋說，這樣對他的妻子和孩子都會更安全時，他同意了」。

    「丈夫學校」倡議於2011年在塞內加爾啟動，但近年來進一步引起婦女、家庭、性別和兒童保護部的關注，該部認為這是降低孕婦和嬰兒死亡率的有效策略。

    54歲的女性衛生工作者、該倡議的合作者迪烏夫（Aida Diouf）表示：「如果沒有男性的參與，人們對孕婦健康的態度就不會改變」。她說，許多丈夫不希望妻子接受男性衛生工作者的治療。

    塞內加爾的「丈夫學校」是繼其他非洲國家（尤其是尼日、多哥和布吉納法索）進行類似活動之後所推出。聯合國人口基金會表示，這些國家透過提高男性參與度、增加男女避孕藥具使用率，以及擴大產前護理和熟練助產士的覆蓋面，改善女性獲得生殖健康服務的機會。

    該倡議目前在塞內加爾經營20多所學校，已有300多名男性接受培訓。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播