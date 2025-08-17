倡導女性健康及性別平等 塞內加爾「丈夫學校」受矚目

塞內加爾首都達卡的伊瑪目戴安，在「丈夫學校」教導男性如何協助女性，並注重女性生殖健康。（美聯社）

2025/08/17 14:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在非洲國家塞內加爾，男性通常在重大家庭決策中擁有最終決定權，包括與健康相關的決策。為了讓性別平等的觀念更加普及，聯合國在該國推動「丈夫學校」倡議，教導男性為什麼他們應該多多參與家務。

《美聯社》報導，最近一個晚上，在塞內加爾首都達卡，53歲的伊瑪目（Imam，伊斯蘭宗教領袖）戴安（ Ibrahima Diane ），向一群男性如何參與家務。他描述自己替孩子洗澡，幫妻子做其他事情，並提醒眾人，「先知本人說過，不幫忙撫養妻子和孩子的男人，不是一個好穆斯林」。台下14名男性中，有些人輕笑一聲，似乎不太相信，也有人鼓掌叫好。

請繼續往下閱讀...

在傳統伊斯蘭家庭中，女性許多重大問題都得由男性決策，包括在做出關於是否接受計畫生育或其他生殖健康服務，以及是否需要住院分娩或產前護理等抉擇時，可能得獲得男性許可。為了改善這種社會風俗，戴安正在參加一項由聯合國支持的「丈夫學校」倡議，旨在讓受尊敬的男性社區成員學習在健康和社會問題上展現「積極的男子氣概」，從而在各自的社區中推廣這些理念。

在丈夫學校課程結束後，戴安也定期在每週五的祈禱期間進行佈道，討論性別和生殖健康相關問題，涵蓋從性別暴力到對抗愛滋病毒污名化等諸多方面。他說，許多女性都欣賞他的講道，「她們說自從聽了我的講道後，丈夫的行為發生了改變」。他還說，一些男性告訴他，這些佈道激勵他們成為更有愛心的丈夫和父親。

60歲的前陸軍突擊隊員迪亞洛（Habib Diallo）表示，參加佈道並與伊瑪目討論，讓他了解「在家分娩」的風險，「我的媳婦懷孕時，我鼓勵兒子帶她去醫院分娩，起初他猶豫不決，擔心費用，也不信任醫院。但當我解釋說，這樣對他的妻子和孩子都會更安全時，他同意了」。

「丈夫學校」倡議於2011年在塞內加爾啟動，但近年來進一步引起婦女、家庭、性別和兒童保護部的關注，該部認為這是降低孕婦和嬰兒死亡率的有效策略。

54歲的女性衛生工作者、該倡議的合作者迪烏夫（Aida Diouf）表示：「如果沒有男性的參與，人們對孕婦健康的態度就不會改變」。她說，許多丈夫不希望妻子接受男性衛生工作者的治療。

塞內加爾的「丈夫學校」是繼其他非洲國家（尤其是尼日、多哥和布吉納法索）進行類似活動之後所推出。聯合國人口基金會表示，這些國家透過提高男性參與度、增加男女避孕藥具使用率，以及擴大產前護理和熟練助產士的覆蓋面，改善女性獲得生殖健康服務的機會。

該倡議目前在塞內加爾經營20多所學校，已有300多名男性接受培訓。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法