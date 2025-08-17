日本36歲餐館老闆誤墜「溫泉水溝」遭燙死 家屬趕來救人也受害

溫泉示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2025/08/17 14:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本「溫泉王國」鹿兒島縣近日發生一起悲劇，指宿市一名36歲男子不慎跌入充滿高溫溫泉水的水溝，導致全身嚴重燒燙傷，昏迷送醫搶救10天後仍因多重器官衰竭不幸身亡，他的哥哥與鄰居在救援時也雙腿燒傷。

據《南日本新聞》報導，死者是在當地經營餐館的男子，事發於6月21日凌晨。當時一名計程車司機將他送回家後，發現他跌入水溝，立即聯絡其哥哥前來協助。男子被發現時已失去意識，側身浸在滾燙水中，最終傷重不治。他的哥哥和一位試圖援助的鄰居也雙腿被燒傷，傷勢需要2週至1個月的時間才能痊癒。

指宿市政府指出，涉事水溝深約1公尺、寬約1.5公尺，平時除雨水外，還有來自溫泉設施及住家溢出的熱水流入，水溫可達55至60°C。雖沿線設有0.8公尺高護欄，但仍不足以避免意外。

針對此事，市府工務部門已於8月初在現場約200公尺長的水道加裝1.1公尺高的防墜護欄，並承諾將進一步檢視市內其他溫泉水道，增設警示標誌。事實上，早在1994年，當地曾有老人因跌入另一處溫泉水道而燒傷身亡。

日本水安全協會理事長、長岡工業大學教授齊藤秀俊表示，指宿市天然湧泉量龐大，管理難度極高。他建議應公開過往墜落事故紀錄，讓居民提高警覺。他強調：「理想的對策是以圍欄徹底阻隔溫泉水流，但現實中仍存在執行困難。」

死者父母則痛心指出，即使是當地居民，也鮮少人知道該區域的水道竟有高溫熱水流淌，更何況該地還是學童上學必經路線。他們呼籲市府儘速完善安全措施，避免悲劇重演。

