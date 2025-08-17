要澤倫斯基吞「和平協議」 川普：俄羅斯是大國而烏克蘭不是

川普喊話烏克蘭總統澤倫斯基接受普廷所提出的「和平協議」，直言俄羅斯是大國，而烏克蘭不是。（法新社）

2025/08/17 14:00

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會結束後，美國總統川普放棄「立即停火」要求，轉而支持直接達成一份最終的「和平協議」，他喊話烏克蘭總統澤倫斯基接受「和平協議」，直言俄羅斯是大國，而烏克蘭不是。

據《路透》報導，美國總統川普在接受《福斯新聞》主播漢尼提（Sean Hannity）採訪時，暗示他和普丁討論了領土轉讓和對烏克蘭的安全保障，並且「基本上已達成共識」。川普透露：「我認為我們離達成協議已經很近了。」並補充說：「烏克蘭必須同意，但他們也許會說『不』。」

主播詢問川普要怎麼勸說澤倫斯基接受協議，川普說：「得達成一筆交易。」他直言：「你看，俄羅斯是個非常強大的國家，而烏克蘭不是（Russia is a very big power, and they're not）。」

川普此番言論一出，立刻引發國際質疑，《路透》小標直接下：「普廷1：0」，德國前駐華盛頓大使伊辛格 （Wolfgang Ischinger） 在X上發文批：「普廷在川普面前受到了紅毯般的待遇，而川普卻什麼也沒得到。」

