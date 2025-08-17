為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不甩百萬懸賞！澳洲正式庇護許智峯 港府氣炸怒轟

    遭港警依國安法百萬懸賞通緝的前民主派立法會議員許智峯，近日證實已獲得澳洲政府的政治庇護。圖為許智峯2020年在香港銅鑼灣的一場民主集會中，遭警方拘捕的畫面。（法新社資料照）

    遭港警依國安法百萬懸賞通緝的前民主派立法會議員許智峯，近日證實已獲得澳洲政府的政治庇護。圖為許智峯2020年在香港銅鑼灣的一場民主集會中，遭警方拘捕的畫面。（法新社資料照）

    2025/08/17 12:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕遭港警以百萬港幣懸賞通緝的香港前民主派立法會議員許智峯，已正式獲得澳洲的政治庇護。許智峯在證實此消息的同時，也敦促坎培拉為仍在獄中的香港民運人士採取更多行動；對此，香港政府則怒批澳洲此舉「窩藏罪犯」。

    根據《法新社》報導，自北京於2019年香港爆發大規模民主抗議後，實施全面的國家安全法以來，香港的異議聲音已遭鎮壓。當時積極參與運動的許智峯，現已定居澳洲阿得雷德（Adelaide），他16日在社群媒體表示，澳洲政府本週已核發保護簽證給他，庇護範圍更擴及他的妻子、子女與父母。

    許智峯在貼文中，敦促澳洲政府不要忘記其他仍在獄中的香港民運人士，包括自2020年以來一直被關押的媒體大亨黎智英。許智峯表示：「澳洲必須採取更多行動來營救他們，並為他們的人性發聲。」

    對此，香港政府發言人雖未直接評論許智峯的個案，但強硬表示，任何窩藏香港罪犯的國家，都顯示出「對法治的蔑視，嚴重不尊重香港的法律制度，並粗暴干預香港事務」。

    澳洲外交部長黃英賢先前已對港警的懸賞通緝表達反對。她上月在社群媒體上表示：「言論與集會自由是我們民主的基石。」 她並重申，澳洲將持續反對香港國安法的廣泛與域外適用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播