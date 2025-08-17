不甩百萬懸賞！澳洲正式庇護許智峯 港府氣炸怒轟

遭港警依國安法百萬懸賞通緝的前民主派立法會議員許智峯，近日證實已獲得澳洲政府的政治庇護。圖為許智峯2020年在香港銅鑼灣的一場民主集會中，遭警方拘捕的畫面。（法新社資料照）

2025/08/17 12:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕遭港警以百萬港幣懸賞通緝的香港前民主派立法會議員許智峯，已正式獲得澳洲的政治庇護。許智峯在證實此消息的同時，也敦促坎培拉為仍在獄中的香港民運人士採取更多行動；對此，香港政府則怒批澳洲此舉「窩藏罪犯」。

根據《法新社》報導，自北京於2019年香港爆發大規模民主抗議後，實施全面的國家安全法以來，香港的異議聲音已遭鎮壓。當時積極參與運動的許智峯，現已定居澳洲阿得雷德（Adelaide），他16日在社群媒體表示，澳洲政府本週已核發保護簽證給他，庇護範圍更擴及他的妻子、子女與父母。

許智峯在貼文中，敦促澳洲政府不要忘記其他仍在獄中的香港民運人士，包括自2020年以來一直被關押的媒體大亨黎智英。許智峯表示：「澳洲必須採取更多行動來營救他們，並為他們的人性發聲。」

對此，香港政府發言人雖未直接評論許智峯的個案，但強硬表示，任何窩藏香港罪犯的國家，都顯示出「對法治的蔑視，嚴重不尊重香港的法律制度，並粗暴干預香港事務」。

澳洲外交部長黃英賢先前已對港警的懸賞通緝表達反對。她上月在社群媒體上表示：「言論與集會自由是我們民主的基石。」 她並重申，澳洲將持續反對香港國安法的廣泛與域外適用。

