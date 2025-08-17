為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！中國女大鬧馬來西亞機場 「拉頭撞柱」痛毆女移民官

    中國女子（左）因不滿出境遭攔，當場痛毆馬來西亞移民官員。（本報合成，擷取自@rizalhakimm_punyer/Threads）

    中國女子（左）因不滿出境遭攔，當場痛毆馬來西亞移民官員。（本報合成，擷取自@rizalhakimm_punyer/Threads）

    2025/08/17 13:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉隆坡國際機場近日發生一起暴力事件，一名中國女子因不滿出境檢查過程，當眾在櫃檯對女官員動粗，最終遭到逮捕並面臨多項刑事調查。

    綜合外媒報導，當地時間13日晚間7時40分，4名中國人（2名成人與2名兒童）正在吉隆坡國際機場第一航廈出境大廳接受移民官查驗，卻被發現沒有任何入境紀錄，因此被轉交主管進一步審查。

    過程中，當移民官請求他們暫時讓路給其他旅客時，其中一名女子情緒激動，隨即對女移民官出言辱罵，並強行拉扯其頭巾，甚至將對方頭部猛撞櫃檯柱子，導致對方左眼周圍腫脹、頭部及身體多處疼痛，隨後送醫接受治療。

    邊境管制和保護局（AKPS）隨即呼叫機場航空安全小組（AVSEC）到場，惟該女子依舊拒絕冷靜，最終被馬來西亞皇家警察局（PDRM）拘留調查。

    警方指出，案件將依「刑法」第186條「阻礙公務員執行職務」、第332條「傷害公務員」及第353條「對公務員使用暴力」等展開調查。邊境管制和保護局也嚴正表態，對任何針對執法人員的暴力、侮辱與威脅行為「零容忍」，並呼籲當局嚴厲處置。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播