扯！中國女大鬧馬來西亞機場 「拉頭撞柱」痛毆女移民官

2025/08/17 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉隆坡國際機場近日發生一起暴力事件，一名中國女子因不滿出境檢查過程，當眾在櫃檯對女官員動粗，最終遭到逮捕並面臨多項刑事調查。

綜合外媒報導，當地時間13日晚間7時40分，4名中國人（2名成人與2名兒童）正在吉隆坡國際機場第一航廈出境大廳接受移民官查驗，卻被發現沒有任何入境紀錄，因此被轉交主管進一步審查。

過程中，當移民官請求他們暫時讓路給其他旅客時，其中一名女子情緒激動，隨即對女移民官出言辱罵，並強行拉扯其頭巾，甚至將對方頭部猛撞櫃檯柱子，導致對方左眼周圍腫脹、頭部及身體多處疼痛，隨後送醫接受治療。

邊境管制和保護局（AKPS）隨即呼叫機場航空安全小組（AVSEC）到場，惟該女子依舊拒絕冷靜，最終被馬來西亞皇家警察局（PDRM）拘留調查。

警方指出，案件將依「刑法」第186條「阻礙公務員執行職務」、第332條「傷害公務員」及第353條「對公務員使用暴力」等展開調查。邊境管制和保護局也嚴正表態，對任何針對執法人員的暴力、侮辱與威脅行為「零容忍」，並呼籲當局嚴厲處置。

