    首頁　>　國際

    還書遲了82年！附註「阿嬤付不出罰款了」 結局超暖心

    這本逾期近82年的書籍，內頁的借閱卡上清晰地留下了1943年的日期戳印。（圖擷取自San Antonio Public Library）

    2025/08/17 12:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕1本圖書館的書，在借出近82年後，終於回到了美國德州聖安東尼奧公共圖書館（San Antonio Public Library）。書中附上1張來自歸還者的紙條，上面寫著：「希望沒有滯納金，因為阿嬤再也付不出罰款了。」

    根據《美聯社》報導，這本名為《你的孩子、他的家庭與朋友》（Your Child, His Family, and Friends）的親子教養指南，是在1943年7月被借出，並於今年6月由1名遠在奧勒岡州的民眾寄回。

    這位歸還者解釋，書很可能是他的祖母瑪麗亞（Maria del Socorro Aldrete Flores）所借。當年祖母調往美國駐墨西哥市大使館工作，想必是將書一同帶了去，輾轉82年後，才落到他的手中。

    按照書中當年「每日3美分」的罰則，這筆罰款計入通膨後，恐將飆升至超過1萬6000美元（約新台幣48萬元）。不過，圖書館方面溫馨地表示，他們已於2021年全面取消了逾期罰款制度。

    圖書館指出，這本「狀況良好」的書將在中央圖書館展出。然而，82年的逾期紀錄雖長，卻遠非世界紀錄。根據金氏世界紀錄（Guinness World Records） 的記載，史上逾期最久的圖書館書籍，是在1668年借出，直到288年後的1956年才歸還給英國劍橋大學的學院圖書館，當時並未收取任何罰款。

