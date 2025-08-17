美前國安高層重砲示警 國民黨正削弱華府挺台根基

國民黨立委今年1月在立法院審查總預算案時，以人數優勢進行表決。美國前白宮國安高層近日撰文，罕見點名國民黨對國防開支的態度，警告此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。（資料照）

2025/08/17 12:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷（Alexander B. Gray）近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。他更示警，若台灣無法展現自我防衛的決心，恐將被日益厭倦承擔全球義務的美國視為「不夠認真」的夥伴。

根據《外交家》（The Diplomat）雜誌刊登的專文，曾任美國總統副助理的葛雷指出，在烏克蘭與以色列等前線國家積極強化國防之際，台灣內部、特別是國民黨的態度，已在華府內部引發了一股「危險的暗流」，侵蝕了兩黨對台支持，甚至包含傳統上最挺台的共和黨。

請繼續往下閱讀...

葛雷在文中點名國民黨，稱其今年稍早堅持緩慢增加國防開支，並凍結特定軍購項目，是將本應團結國人的國防議題政治化。他直言，國民黨的猶豫，可能會向對手與盟友傳遞出「台灣並未完全致力於自身生存」的訊號。

他強調，台灣若想繼續成為美國的優先事項，就必須正視此一疑慮。葛雷建議，台灣應在未來幾年內，將國防開支大幅提升至至少達到國內生產總值（GDP）的5%，並優先投資於無人機、防空系統與反艦飛彈等「不對稱戰力」。

葛雷也提醒，除了增加預算，台灣還必須解決《四年期國防總檢討》中長期存在的老問題，包括更新老舊軍備、加強後備部隊訓練、解決人員留營問題，並強化關鍵基礎設施以抵禦網路攻擊與封鎖。

他總結，台灣必須促進跨黨派的國防團結，並透過公共外交，向美國人民保證台灣對自身安全的嚴肅態度。他表示：「只有這樣，我們才能有把握地認為，美國對這一重要夥伴的支持能夠長期維持。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法