美紐奧良史上首位女市長 驚爆挪用公款和保鑣談戀愛

美國路易斯安那州紐奧良史上首個女市長肯崔，被指控涉嫌挪用公款和保鑣瓦皮私會。（美聯社）

2025/08/17 12:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州紐奧良史上首個女市長肯崔（LaToya Cantrell），因任期限制將於數個月後卸任，孰料她卻被指控涉嫌挪用公款和保鑣瓦皮（Jeffrey Vappie）談戀愛。

據《美聯社》報導，肯崔2021年出訪蘇格蘭時，聘僱了瓦皮負責安保工作，2人的關係從此開始。2022年，肯崔並未按照計畫前往佛州邁阿密參加會議，而是偷偷跑到麻薩諸塞州外海的瑪莎葡萄園島，瓦皮當時正以公費出差在島上開會。

請繼續往下閱讀...

肯崔事後甜蜜地傳訊息給瓦皮，透露她非常享受和瓦皮的旅行時光。檢察官辛普森（Michael Simpson）指出，瓦皮還會在值班時和肯崔到公寓獨處，而肯崔一共為瓦皮安排了14趟旅程來私會，總計花費公款逾7萬美元（約新台幣210萬元）。

辛普森表示，肯崔和瓦皮之間透過WhatsApp發送了超過1.5萬則訊息，並且犯下刪除證據、向聯邦調查局（FBI）探員虛假陳述、在聯邦大陪審團前做偽證等罪嫌，大陪審團最終於15日針對2人裁定了包含18項罪名的起訴書。

來自民主黨的肯崔，2017年於紐奧良市長選舉時贏得歷史性的勝利，並且在首個任期頗得民心，她大舉投入經費來改善基礎設施、於武肺疫情期間採取果斷措施，因此2021年順利連任。

不過，肯崔在第2任時遭遇危機，首先是颶風艾達2021年狂襲路易斯安那州，紐奧良居民當時連續好幾週都等不到清潔隊來收垃圾，犯罪率也跟著飆升，導致民眾怨聲載道。

此外，肯崔還被踢爆用公費搭頭等艙出國，這已違反紐奧良市府針對機票的規定，肯崔事後償還了機票差額。2022年，紐奧良非裔民主黨人在共和黨的協助下，對肯崔展開罷免行動，不過最終並未通過。

瓦皮會在值班時和肯崔到公寓獨處。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法