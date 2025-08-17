為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    手機竊案猖獗！ 倫敦街頭出現「小心被搶」標語反遭網酸爆

    英國最大電器零售商 Currys 近日在街上標註紫色標語「小心被搶」（Mind the Grab），提醒民眾遠離路邊並將手機收好。（擷取自Currys/X）

    英國最大電器零售商 Currys 近日在街上標註紫色標語「小心被搶」（Mind the Grab），提醒民眾遠離路邊並將手機收好。（擷取自Currys/X）

    2025/08/17 11:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦手機搶案猖獗，光是西敏寺（Westminster）地區一年就超過3.4萬支手機遭竊，平均每15分鐘就有一部被搶。當地最大電器零售商 Currys 近日與警方、西敏市議會合作，在著名的牛津街地上畫上紫色標語「小心被搶」（Mind the Grab），提醒民眾遠離路邊並將手機收好。

    綜合外媒報導，這一標語靈感來自英國地鐵常見的「小心縫隙」（Mind the Gap），希望透過醒目的街頭提示，讓民眾提高警覺，減少成為竊賊目標。然而，這項宣傳行動卻引來不少批評。

    許多民眾與專家直言「貼紙無濟於事」，真正需要的是警力。27歲學生哈琳（Hareleen）認為，遊客集中區應加派警察，否則竊案只會持續；前警探布倫南 （Norman Brennan）更形容這是「荒謬的噱頭」，主張應投入50至100名機動警員，隨時打擊利用電動單車搶奪手機的犯罪。

    其他網友也在Currys的貼文下方留言嘲諷，「解決方案是追捕並消滅手機竊賊」、「如果警察連街道秩序都維持不了，那還留著幹嘛？稅都去哪了？等人們開始問正確的問題，事情就會變得更有趣」、「為什麼不把罪犯關起來，以防止這種無稽之談？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播