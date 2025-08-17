手機竊案猖獗！ 倫敦街頭出現「小心被搶」標語反遭網酸爆

英國最大電器零售商 Currys 近日在街上標註紫色標語「小心被搶」（Mind the Grab），提醒民眾遠離路邊並將手機收好。（擷取自Currys/X）

2025/08/17 11:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦手機搶案猖獗，光是西敏寺（Westminster）地區一年就超過3.4萬支手機遭竊，平均每15分鐘就有一部被搶。當地最大電器零售商 Currys 近日與警方、西敏市議會合作，在著名的牛津街地上畫上紫色標語「小心被搶」（Mind the Grab），提醒民眾遠離路邊並將手機收好。

綜合外媒報導，這一標語靈感來自英國地鐵常見的「小心縫隙」（Mind the Gap），希望透過醒目的街頭提示，讓民眾提高警覺，減少成為竊賊目標。然而，這項宣傳行動卻引來不少批評。

許多民眾與專家直言「貼紙無濟於事」，真正需要的是警力。27歲學生哈琳（Hareleen）認為，遊客集中區應加派警察，否則竊案只會持續；前警探布倫南 （Norman Brennan）更形容這是「荒謬的噱頭」，主張應投入50至100名機動警員，隨時打擊利用電動單車搶奪手機的犯罪。

其他網友也在Currys的貼文下方留言嘲諷，「解決方案是追捕並消滅手機竊賊」、「如果警察連街道秩序都維持不了，那還留著幹嘛？稅都去哪了？等人們開始問正確的問題，事情就會變得更有趣」、「為什麼不把罪犯關起來，以防止這種無稽之談？」

???? MIND THE GRAB ????



A phone is stolen in London every 7.5 minutes. Every 15 minutes in Westminster alone.



We want to be part of the solution. So, we’ve launched a campaign to help. pic.twitter.com/aYwqjqHrsQ — Currys （@currys） August 6, 2025

