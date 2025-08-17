為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普向極右派「下跪」？網紅一開砲 白宮就砍加薩病童生路

    一名婦女抱著孩子，坐在加薩地區被摧毀的家園廢墟中。美國國務院突然暫停對加薩民眾的訪客簽證，此舉已對當地急需赴美就醫的病患造成嚴重衝擊，引發人權團體強烈譴責。（法新社檔案照）

    2025/08/17 10:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院16日突然宣布，暫停向加薩人民核發所有訪客簽證，此舉已直接衝擊到當地重病兒童赴美接受救命醫療的管道。這項政策的急轉彎，被發現是在一名美國極右翼活動人士於社群媒體上發動攻擊後所做出。

    根據英國廣播公司（BBC） 報導，國務院在X平台上表示，暫停核發簽證是為了對「近日核發的少量臨時醫療人道簽證的流程與程序，進行一次全面且徹底的審查」。

    然而，此決定的時機點引發外界強烈質疑。極右翼活動人士盧默（Laura Loomer） 上週在X平台上發表一系列貼文，批評這項簽證計畫，並敦促川普政府「關閉這個可憎之物」。盧默呼籲國務院停止向來自加薩走廊的巴勒斯坦人發放簽證，並稱他們「支持哈瑪斯（Hamas）」、「附屬穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）並受卡達資助」，但未提出相關證據。

    在國務院宣布新政策後，盧默隨即發文將功勞歸於自己，並感謝國務卿魯比歐暫停了簽證。

    這項政策轉變，已立即引發人權團體的譴責。「巴勒斯坦兒童救濟基金」（Palestine Children's Relief Fund） 發表聲明稱，此決定「將對我們帶領受傷與病危兒童從加薩赴美接受救命治療的能力，產生毀滅性且不可逆轉的影響」。

    在哈瑪斯（Hamas） 2023年10月7日的攻擊引發戰爭兩年半後，加薩的醫療基礎設施已泰半被毀，並面臨嚴重的糧食短缺。聯合國支持的組織已對加薩的饑荒狀況發出警告，川普總統本人七月也曾承認加薩存在「真正的飢餓」，但其政府仍堅定支持以色列總理納坦雅胡。

    極右陰謀論者盧默去年9月大選時，陪同川普跑場造勢。（美聯社檔案照）

