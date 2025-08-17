為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    見完普廷就變了！川普「髮夾彎」不要求烏克蘭戰場停火

    美國總統川普（右）和俄羅斯總統普廷（左）15日在阿拉斯加舉行峰會，在聯合記者會結束時握手。（法新社）

    美國總統川普（右）和俄羅斯總統普廷（左）15日在阿拉斯加舉行峰會，在聯合記者會結束時握手。（法新社）

    2025/08/17 10:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會結束數小時後，美國總統川普在烏克蘭停火問題上的立場出現戲劇性轉變，放棄了先前堅持的「立即停火」要求，轉而支持直接達成一份最終的「和平協議」。

    根據《法新社》報導，川普在他返回華盛頓的途中與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖通話後，於社群平台發文稱，停火協議「時常無法持久」。《華盛頓郵報》則指出，此一轉變使川普與俄羅斯總統普廷的立場趨於一致，卻與歐洲盟友的堅持背道而馳。

    傳普廷要求割讓頓巴斯 川普表支持

    一名聽取了峰會簡報的官員向《法新社》透露，普廷提出的方案，是要求烏克蘭完全讓出東部頓巴斯地區，以換取在南部的赫爾松與札波羅熱兩區凍結戰線。川普在接受福斯新聞 （Fox News） 訪問時則透露，他與普廷達成共識，認為戰爭將以土地交換及美國提供某種安全保障的方式結束。

    對於川普的立場轉變，澤倫斯基回應稱，這「使局勢變得複雜」。他表示，如果莫斯科連「停止攻擊」的簡單命令都缺乏意願執行，要讓其履行更複雜的和平協議，恐怕將耗費巨大努力。

    歐盟最高外交官卡拉斯 （Kaja Kallas） 則對峰會成果給出了嚴厲的評價，指責普廷意圖「拖延談判」。她表示：「殘酷的現實是，俄羅斯近期內無意結束這場戰爭。」

    外交焦點現已轉向澤倫斯基18日的白宮之行。他表示，期待與川普討論「所有關於結束殺戮與戰爭的細節」。而在莫斯科，普廷則稱與川普的會談「及時」且「非常有益」，並警告烏克蘭與歐洲不要進行任何可能破壞「新興進展」的「幕後陰謀」。

    相關新聞請見：

    川普捨棄停火直接談判和平協議！烏克蘭擔憂去軍事化

    「雙普會」普廷拋1停戰條件 川普轉達遭澤倫斯基回絕

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播