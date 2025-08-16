為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「雙普會」普廷拋1停戰條件 川普轉達遭澤倫斯基回絕

    俄羅斯總統普廷表示，如果烏軍撤出頓內次克，他願意考慮將其他地區的戰線「凍結」。（美聯社）

    2025/08/16 23:49

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕據外媒報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週五與美國總統川普（Donald Trump）會面時曾當面表示，如果烏軍撤出東部頓內次克，他願意考慮將其他地區的戰線「凍結」，而川普稍後將此要求轉達給了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），但澤倫斯基回絕。

    普廷15日在阿拉斯加與川普會晤，商議俄烏停戰條件。《金融時報》（Financial Times引述4名了解會談情況的官員的說法指出，普廷在與川普會談時表達了要求。

    作為交換條件，普廷表示，在得到頓內次克州之後，他會「凍結」赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的戰線。

    《紐約時報》（The New York Times）引述2名歐洲高階官員的說法指出，川普在與普廷見面後，透過電話向烏克蘭總統澤倫斯基說明了會談情況，且川普在通話中還試圖說服澤倫斯基將頓內次克州拱手讓出，澤倫斯基則當場拒絕。

