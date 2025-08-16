為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「黃金簽證」發威 !中國人搶進希臘置產 悄悄改變雅典面貌

    希臘的生活環境與廉價的「黃金簽證」，吸引中國人湧入。（歐新社）

    希臘的生活環境與廉價的「黃金簽證」，吸引中國人湧入。（歐新社）

    2025/08/16 23:35

    〔編譯魏國金／台北報導〕中國人利用希臘的投資人居留計畫，亦即「黃金簽證」大肆搶購房地產，已悄悄轉變希臘首度雅典的面貌。

    南華早報報導，中國以明顯以及較難察覺的方式改變了雅典。一方面，正宗的中國餐廳在雅典市中心如雨後春筍般冒出，許多顧客說著中國東北方言，在管理歐洲第5大港口的中國遠洋運輸集團（COSCO）工作。

    另一較隱晦方面，中國投資人搶購數以千計的公寓，以申請「黃金簽證」。

    2025年6月，有7795名中國公民是黃金簽證首次持有人，亦即他們還沒滿5年，因此無法續簽簽證。根據希臘移民與庇護部的數據，黃金簽證首次持有人中，中國公民佔47.8%，為迄今最大群體。

    根據該部門數據，在5679名續簽黃金簽證的移民中，61%也是中國人。

    2013年希臘政府推出黃金簽證計畫時，主要吸引土耳其、俄羅斯等鄰近國家的申請者，但在疫情之後，中國投資人興致勃勃，因為許多富人與中產階級人士，震驚於北京嚴厲的封鎖防疫措施，因此尋求逃離計畫。

    相較於歐盟類似計畫，希臘因「價廉物美」脫穎而出。在2023年8月之前，在雅典買下一個價值25萬歐元（879萬台幣）的房地產就可取得居留權。相較之下，葡萄牙的黃金計畫2023年廢除前，相關要價為50萬歐元。

    報導說，在購屋潮鼎盛期，中國投資人買房的方式，令許多在地人震驚，許多人對相關區域幾無所知的情況下，便出手買下公寓。

    雅典OPSIS房地產公司老闆皮索（Katerina Pitsou）說，「我不知道他們是否知道自己買了什麼，我覺得他們只是買，只是做投資，然後取得簽證」。她補充，「如果一個法國人去雜貨店，他對要買東西的了解，可能比當時一個買下雅典公寓的中國人更仔細」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播