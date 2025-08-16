名廚安德瑞斯赴加薩 率世界中央廚房日援百萬份餐

世界名廚安德瑞斯（右2）親赴加薩走廊，為他創辦的糧食救援組織「世界中央廚房」團隊打氣，每天要供應100萬份餐點。（擷取自World Central Kitchen臉書）

〔中央社〕西班牙裔世界名廚安德瑞斯日前親赴加薩走廊，為所創辦的糧食救援組織「世界中央廚房」團隊打氣，呼籲增加人道援助，以達到每日供應100萬份餐點為目標，加速解決飢餓危機。

今年56歲的安德瑞斯出生於西班牙北部，在美國成功打造餐飲事業，2010年海地大地震時成立世界中央廚房（World Central Kitchen，WCK），總部設於華府，專注解決因天災與戰禍造成的飢餓危機，為災區和戰區人民提供食物援助，致力供應新鮮現煮的熱食。以巴衝突爆發後，世界中央廚房至今已為加薩人民提供超過1億4500萬份餐點。

儘管加薩走廊的人道援助行動受到嚴格限制，2024年4月更有7名工作人員遭以色列軍方轟炸而喪命，使救援任務一度暫停。世界中央廚房仍持續透過陸運、海運和空運運輸，在加薩南部與中部搭起4個大型野戰廚房，建立由巴勒斯坦人主導的社區廚房網絡，並在當地合作夥伴的援助下，將餐點派送區域擴展到加薩北部。

世界中央廚房指出，目前在加薩每日約可提供20萬份餐食，但由於糧食供應不時中斷與受限，今年的烹煮量大幅減少。

根據西班牙世界報（El Mundo）報導，世界中央廚房創辦人安德瑞斯（Jose Andres）14日前往加薩中部迪爾巴拉（Deir el-Balah），參訪世界中央廚房搭建的野戰廚房，為當地工作團隊與人道志工加油打氣。

安德瑞斯呼籲大幅增加對巴勒斯坦人的人道援助，誓言努力快速擴大生產規模，目標將每日餐點供應量提高到前所未有的100萬份，以避免加薩飢餓危機惡化。

安德瑞斯也參訪了1家麵包店和2處救援設施，見證當地團隊如何在饑荒無助蔓延、援助嚴重缺乏的情況下，仍然努力堅持烹煮餐食。

安德瑞斯在社群媒體Instagram（IG）表示，他的感受難以解釋，「我們如何能對餵食人民保持高度熱情和喜悅，同時承受因目睹飢餓所帶來的高度痛苦」。

他呼籲，正因如此，世界中央廚房必須擴大營運規模，每日100萬份餐點代表著：5個大型野戰廚房、100個社區廚房與麵包坊、超過100輛物資卡車、穩定的燃料和糧食供應、安全暢通的陸路運輸、以及乾淨的飲用水。

他說：「加薩已陷饑荒邊緣，世界不應轉頭不看。」

除了加薩走廊，安德瑞斯也造訪了以色列，前往哈瑪斯（Hamas）發動突襲的諾瓦音樂節（Nova Festival）場地，向遇難者與家屬致意。

以巴戰爭起於2023年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動恐怖攻擊，造成約1200人死亡，251人被劫為人質。以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩走廊發動大規模反擊，誓言摧毀哈瑪斯。根據加薩衛生部的聲明，這場戰爭至今已造成超過6萬名巴勒斯坦人死亡。

安德瑞斯此行也喊話，「世界中央廚房站在人道這一邊，為人民提供食物」，他呼籲對巴勒斯坦人和以色列人同時保持同情與關懷，並懇求「釋放以色列人質、停火終戰、結束所有的殘酷與苦難」。

