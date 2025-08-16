雙普會引抗議 阿拉斯加逾千人上街挺烏克蘭

阿拉斯加最大城安克拉治逾千人走上街頭力挺烏克蘭。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷「雙普會」落幕，除了會議本身，主辦地點阿拉斯加也額外受到關注。州內數個地區共上千民眾走上街頭抗議，替烏克蘭發聲，打抱不平，認為烏克蘭戰爭有關的會議卻沒有烏國總統澤倫斯基參與毫無道理。

「阿拉斯加公共媒體」（AKPM）報導，包括最大城市安克拉治及伯特利、矽地卡等地區，聚集大量民眾上街抗議雙普會。在安克拉治市中心的一處繁忙路口，估計超過一千名不分年齡，揮舞烏克蘭旗幟及所有藍黃色物件的民眾以實際行動力挺基輔。

北部的費爾班克斯則有近400位民眾現身，與會者提到，「他們（烏克蘭人）的睡眠受到干擾，鄰近的建築遭來襲的飛彈轟炸，對他們來說每天都上演著驚悚劇」。

在矽地卡約70名群眾中，因戰爭從莫斯科移居阿拉斯加的民眾談到，「我們想要的只是烏克蘭和平」、「我們期望戰爭能夠結束，以及讓普廷的餘生在牢裡度過」。

同樣在安克拉治，有超過100名立場相反的群眾表達對川普的支持，讚賞其試圖終結烏俄戰爭的所作所為，「甚至沒有人想過或嘗試過他（川普）的作為，因此我們前來支持他所付出的努力」。

