對「雙普會」高度期待 俄羅斯民眾：或許戰爭會結束

美國總統川普（右）和俄羅斯總統普廷（左），15日在阿拉斯加會後共同記者會結束時，握手致意。（歐新社）

2025/08/16 22:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷赴阿拉斯加，與美國總統川普會談，討論烏俄戰事，這場峰會顯然受到俄羅斯民眾高度關注與期待，有俄國民眾在會後表示，「或許戰爭會結束」。

《法新社》16日報導，這場峰會讓普廷擺脫因為侵略烏克蘭，而受到長達3年多的孤立，許多俄羅斯人視此為一大外交勝利，高度期待峰會成果，俄羅斯媒體也進行全程報導。73歲退休女子柳德米拉（Lyudmila）說，她全程緊盯電視轉播，希望距離達成一份結束戰爭的協議不遠了。她說：「我完全相信他們會達成協議，因為川普⋯⋯不是笨蛋」，「他懂得我們國家的偉大和地位」。

請繼續往下閱讀...

川普以紅地毯歡迎普廷，在烏克蘭問題上顯然未退讓的普廷，也顯得自信滿滿，甚至罕見以英文邀請川普訪問，「下次在莫斯科」。另一方面，普廷與歐洲領袖同台會談，可能一時之間難以實現，克里姆林宮向來將基輔的歐洲盟友，視為和平的絆腳石，與其中許多國家並未有暢通的溝通管道。

俄羅斯航空學院教師、39歲的亞歷山大（Alexander）就認為，莫斯科與川普能找到共識，但是和歐洲領袖可能就比較難，「他們（歐洲）不會改變其立場」。35歲農業專家瓦迪姆（Vadim）更批評歐洲領袖，對峰會「歇斯底里」，他期待美俄「重設」兩國關係，「大家都希望如此」。

經歷3年多戰爭和嚴厲制裁，不少莫斯科人將這次會談，視為結束戰爭的開端。博物館員工羅曼諾夫（Vitaly Romanov）表示，「情勢有往更好方向發展的希望，有利於我國和正在作戰的人，也許一切將會結束」，「或許吧，但還不確定」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法