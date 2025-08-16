為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    ChatGPT戒鹽建議惹禍 美國男子罕見中毒住院3週

    過度依賴AI聊天機器人恐釀禍。（路透檔案照）

    過度依賴AI聊天機器人恐釀禍。（路透檔案照）

    2025/08/16 22:23

    〔編譯魏國金／台北報導〕過度依賴AI聊天機器人可能釀禍。美國全國廣播公司（NBC）報導，一名60歲的紐約男子在閱讀食鹽對健康的負面影響後，依據ChatGPT建議，以溴化納（sodium bromide）取代一般的食鹽（氯化鈉），3個月後他因罕見的溴中毒（bromism）症狀而入院接受3週治療。

    報導指出，3名治療該男的醫師本月初將此病例發表在「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）。根據該報告，這名先前沒有精神病史的男子，到院時「對鄰居毒害他憂心忡忡」。

    該男說，他一直在家蒸餾飲用水。報告指出，他似乎對別人提供的水「偏執多疑」，而在一篇實驗室文獻與諮詢毒物控制中心後，醫師們思考溴中毒，亦即高濃度溴化物的可能性。

    報告指出，「在入院後最初24小時，患者表現出越來越嚴重的偏執、幻聽與幻視，並試圖脫逃，凡此種種，導致他嚴重失能而被強制送入精神病院」。

    當情況改善後，該男表示，在閱讀到食鹽對健康影響的資料後，他進行戒食鹽巴的「個人試驗」，而該決定是在諮詢ChatGPT之後做出的。他說，長達3個月他天天以溴化物取代鹽巴。

    這3位來自華盛頓大學的醫生未能取得該男與ChatGPT的對話紀錄，而他們自行詢問ChatGPT 3.5可以用什麼取代氯化物時，答案包括溴化物。

    報告說，「雖然ChatGPT的回覆很重要，但沒有提出具體的健康警告，也沒有詢問我們為什麼想知道，而這是我們假設一名專業的醫療人員會問的問題」。

    溴化物中毒在1900年代初期是常見的中毒症候群，因其存在於許多非處方藥物與鎮靜劑中。據信溴化物中毒佔當時精神病入院人數8％。

    美國國家醫學圖書館說，溴化鹽是一種無機化合物，目前僅用於貓狗的抗癲癇藥物。該報告說，溴中毒是罕見的症候群，但近期「因網路使用普遍，含有溴化物的物質變得較容易取得」，而使相關病例再次出現。

    熱門推播