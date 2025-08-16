雙普會終戰未果落幕 各國反應一次看

美國總統川普、俄羅斯總統普廷在美國阿拉斯加「雙普會」，但未達成結束俄烏戰爭協議。（美聯）

2025/08/16 22:34

〔中央社〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷在美國阿拉斯加州的高峰會落幕，未達成結束烏克蘭戰爭的協議。許多國家對於烏克蘭和平之路終有進展予以支持，但也強調須提供基輔安全保證。

路透社和法新社整理各國於雙普會後的反應如下：

請繼續往下閱讀...

● 烏克蘭總統澤倫斯基

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X平台上發文說：「我們支持川普總統所提的烏克蘭、美國、俄羅斯三方會談。烏克蘭強調，領導人層級可以商討重大議題，三方會談的形式是合適的安排。」

他表示，18日將赴華府會見川普，「商討結束殺戮和戰爭的所有細節」。

● 歐洲國家

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）簽署聯合聲明指出：「我們將繼續加強制裁和更廣泛的經濟措施，對俄羅斯的戰時經濟施加壓力，直到實現公正持久的和平。」

● 歐盟執委會主席范德賴恩

范德賴恩在X平台發文說：「歐洲聯盟與澤倫斯基和美國就達成公正持久和平密切合作，確保烏克蘭和歐洲重要安全利益的強有力安全保證至關重要。」

● 英國首相施凱爾

阿拉斯加峰會未能達成俄烏停火，施凱爾（Keir Starmer）於隔天上午在聲明中稱許川普致力「帶我們比以往任何時候都更接近終結俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭」。聲明指出，儘管已有進展，下一步必須是澤倫斯基參與的「進一步會談」。

● 法國總統馬克宏

馬克宏在X平台上強調力挺基輔、繼續對莫斯科施壓，直到烏克蘭達成「穩固持久的和平」。他呼籲，未來任何和平協議須有「牢不可破的」安全保證。馬克宏同時就俄羅斯「劣跡斑斑的輕諾寡信傾向」示警。

● 義大利總理梅洛尼

梅洛尼（Giorgia Meloni）在聲明中指出：「終於出現商討烏克蘭和平一線希望的曙光。」

● 挪威外交部長艾德

艾德（Espen Barth Eide）說：「俄羅斯總統普廷重彈諸如所謂戰爭『根本原因』這種已知論據的老調……，我們的看法明確：我們必須繼續對俄羅斯施壓，甚至要加強施壓，向俄羅斯發出必須付出代價的明確訊號。」

● 捷克國防部長切諾秋娃

切諾秋娃（Jana Cernochova）在X平台上表示：「川普與普廷在阿拉斯加會面沒有為結束烏克蘭戰爭帶來任何根本性進展，但這確實證明普廷沒有在尋求和平，而是藉機削弱西方團結並且進行大外宣。」

● 匈牙利外交部長西亞爾托

西亞爾托（Peter Szijjarto）在X平台發文說：「只要美國－俄羅斯最高層仍進行對話，世界就會更安全。兩位總統促成此次峰會值得肯定。今天再次證明：烏克蘭戰爭不會在戰場上解決，而是在談判桌上。」

● 波蘭總統外交政策顧問普希達克茲

普希達克茲（Marcin Przydacz）告訴記者：「已經展開這些會談和討論的事實，一定程度上讓在波蘭的我們認為有點價值。」

「當然我們目前仍不確定會談將如何發展、最終結果會如何，但是既然我們都希望戰爭結束，那麼真正結束戰爭的辦法只有兩個：要不有一方投降，在這種情況下，對我們而言最重要的莫過於擊潰俄羅斯聯邦。不過談判也是另一個解決之道，而這樣的談判昨天已在進行，而且在不久的將來很可能繼續下去。」

● 印度外交部發言人賈斯瓦

賈斯瓦（Randhir Jaiswal）指出：「印度對美國總統川普和俄羅斯總統普廷在阿拉斯加州的高峰會表示歡迎。他們引領追求和平之舉值得高度讚揚…印度對這場高峰會獲致的進展表示感謝之意。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法