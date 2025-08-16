批拜登把中俄「天敵」送做堆！川普：短期不對中國實施更多報復關稅

莫斯科商店販售以普廷、川普和習近平為形象的「俄羅斯娃娃」。（美聯社）

2025/08/16 20:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普15日與俄羅斯總統普廷會談後，接受《福斯新聞》專訪，提到中國和俄羅斯關係，批評前任總統拜登，把中、俄這兩個「本應是天敵」的國家，推在一起。

川普與普廷會談後，接受福斯新聞主持人尚漢尼提（Sean Hannity）專訪，當中幾次提到拜登，多有批評。被問到是什麼最終促使普廷會談，川普表示，「我想他現在尊重我國，在拜登治理下，他不尊重（美國），我可以告訴你這一點」。

請繼續往下閱讀...

被問到是否與習近平討論過俄羅斯和烏克蘭問題，川普並未正面回答，而是批評拜登，把中國和俄羅斯推在一起，而他認為，這兩國本應是「天生的敵人」。

川普說，「他（拜登）做了一件令人難以想像的事，他把中國和俄羅斯推在一起，這不是好事」，「這正是你不想做的事，因為他們基本上是天生的敵人，俄羅斯擁有廣大的土地，而中國有龐大的人口，中國需要俄羅斯的土地」，「但是純粹因為愚蠢，他們被推得走在一起」。川普還說，「他（拜登）造成的，歐巴馬也推了一把，我承認這一點」。

川普還提到，他還不考慮在短期內，就中國向俄羅斯購買原油，對中國實施更多報復關稅。

之前川普曾揚言，若俄羅斯未採取行動結束烏俄戰爭，他將制裁莫斯科，也會對購買俄油國家實施次級制裁。中國和印度是俄國石油的兩大買家。川普6日就以此為由，宣布對印度課徵25%關稅。

不過，川普15日在福斯新聞訪問中，被問到是否正考慮對北京採取類似行動，川普說，「因為今天的事情（指峰會），我想我不需要考慮這件事．．．或許我得在2、3週後考慮，但是此刻我們不需要考慮，這場會議進行得非常順利」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法