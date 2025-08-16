川普提議為烏提供「類北約」安全保證 傳普廷也同意

不具名外交人士透露，美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）通話時，向烏克蘭提出了一種類似北約的安全保證。（美聯社資料照）

2025/08/16 20:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據不具名外交人士透露，美國總統川普今（16日）與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲國家領袖通話時，向烏克蘭提出了一種類似北約（NATO）的安全保證，但具體措施仍有別於北約第5條，據稱這項安保條款已取得俄羅斯總統普廷同意。

《法新社》報導，這名要求匿名的外交人士說：「作為對烏克蘭安全保障的一部分，美美國方面提出了一種非北約第5條類性的保障措施，據稱已與（俄國總統）普廷達成共識。」

北約第5條規定，對北約某一個成員國的武裝攻擊，應視為對所有成員國的攻擊。

這名外交人士說明：「美國人在與總統（指澤倫斯基）通話期間提出了這項提議，而在與歐洲人多方對話時又重複了這項提議。」

另一名知道這件事的外交消息人士證實，歐美的確有討論這種「類北約」安保條款，但他補充說：「沒人清楚這項條款要怎麼運作，還有既然普廷明確反對北約，也反對針對烏克蘭主權的有效保障，那他為甚麼會點頭同意呢。」

烏克蘭總統澤倫斯基下週一將前往華府與川普會談。第二位外交消息人士透露，屆時澤倫斯基會與川普商討「川普-普廷-澤倫斯基峰會」可能的形式，以及歐洲盟國在和平談判、領土、安全保證方面所能扮演的角色。

