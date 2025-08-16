為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普提議為烏提供「類北約」安全保證 傳普廷也同意

    不具名外交人士透露，美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）通話時，向烏克蘭提出了一種類似北約的安全保證。（美聯社資料照）

    不具名外交人士透露，美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）通話時，向烏克蘭提出了一種類似北約的安全保證。（美聯社資料照）

    2025/08/16 20:58

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕據不具名外交人士透露，美國總統川普今（16日）與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲國家領袖通話時，向烏克蘭提出了一種類似北約（NATO）的安全保證，但具體措施仍有別於北約第5條，據稱這項安保條款已取得俄羅斯總統普廷同意。

    《法新社》報導，這名要求匿名的外交人士說：「作為對烏克蘭安全保障的一部分，美美國方面提出了一種非北約第5條類性的保障措施，據稱已與（俄國總統）普廷達成共識。」

    北約第5條規定，對北約某一個成員國的武裝攻擊，應視為對所有成員國的攻擊。

    這名外交人士說明：「美國人在與總統（指澤倫斯基）通話期間提出了這項提議，而在與歐洲人多方對話時又重複了這項提議。」

    另一名知道這件事的外交消息人士證實，歐美的確有討論這種「類北約」安保條款，但他補充說：「沒人清楚這項條款要怎麼運作，還有既然普廷明確反對北約，也反對針對烏克蘭主權的有效保障，那他為甚麼會點頭同意呢。」

    烏克蘭總統澤倫斯基下週一將前往華府與川普會談。第二位外交消息人士透露，屆時澤倫斯基會與川普商討「川普-普廷-澤倫斯基峰會」可能的形式，以及歐洲盟國在和平談判、領土、安全保證方面所能扮演的角色。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播