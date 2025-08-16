火星出現中世紀頭盔？ 「毅力號」拍到怪石頭...形成原因曝光

火星探測車「毅力號」拍到類似頭盔或女巫帽的火星岩石。（取自NASA官網，NASA/JPL-Caltech/ASU）

〔編譯管淑平／綜合報導〕正在火星探測的美國國家航空暨太空總署（NASA）的「毅力號」（Perseverance）探測車，最近傳回一張照片，在火星荒原上，竟然出現類似「中世紀頭盔」的結構物，引起外界注意。

這張照片在5日由毅力號主相機拍攝，這個神秘的結構物，其實是一塊上尖、下寬的岩石，表面粗糙、佈滿細小突起，因形狀類似中世紀士兵頭盔，或者女巫帽，而受到外界注意，也被民眾票選為本週毅力號火星任務第234週的「本週最佳照片」。

《紐約郵報》報導，負責毅力號任務的NASA噴射推進實驗室（JPL）發言人艾格爾（David Agle）表示，這塊岩石名為Horneflya，吸引科學家注意的，比較不在於它形似帽子，更在於「幾乎完全由球粒（spherules）組成」；他說，其實火星表面常見這種經風蝕形成的浮石。

這顆石頭的奇特組成，將有助於科學家進一步了解，火星環境歷史，包括其「內部作用」，如何在長達數十億年的時間，塑造出今日地貌。

毅力號於2020年7月30日升空，主要任務是搜尋古微生物跡象，協助科學家研究了解這個紅色星球的適居性。毅力號任務也為人類更進一步探索和載人登陸火星鋪路，NASA的「阿提米絲計畫」（Artemis program）目標，是先在月球建立常駐基地，然後送人踏上火星。

