人類祖先做石器很「龜毛」會挑石材！260萬年前已懂遠地採石

肯亞內楊加遺址發現的舊石器時代石刃，岩石來源在6英里外。（美聯社）

2025/08/16 18:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕舊石器時代的早期人類祖先懂得製作石器，不過，根據一份15日發表的研究，原來當時的人類挑選製作工具的岩石，比過去所認為得講究，還會事先規畫、不惜到遠處取材。這項研究也意味著，人類比之前所知早60萬年，就懂得運輸合適原料用來製作石器。

《美聯社》、《大眾考古學》（Popular Archaeology）雜誌15日報導，260萬年前的人類，已經發展出一種方式，透過敲打岩石剝離出薄岩片，當作刀刃用來屠肉，這項技術使他們能夠獵食大型動物，例如在相當於今日肯亞內楊加（Nyayanga）附近一處淡水泉聚集的河馬。美國紐約市立大學、克里夫蘭自然歷史博物館和史密森尼學會合作的這份研究，在內楊加考古遺址發現以石英石製成的耐用石刃片，對401片石器進行地理化學成份分析，追溯此岩石來源，出自8英里（13公里）外的河床等地。

紐約市大皇后學院古人類學家普拉默（Thomas Plummer）指出，「河馬皮非常厚，不是所有岩石都適合做成夠鋒利的岩片，能穿透河馬皮」；史密森尼學會「人類起源計畫」古人類學家波茨（Rick Potts）說，這批石英石片來源地，顯示當時的人類「心中已經有一份地圖，知道在那片地區各種資源的分佈狀況」。

之前研究人員推測，這些石頭或許是在泉邊附近1、2英里範圍內找的，不過新研究顯示，當時的人類會為了合適的材料「捨近求遠」。未參與研究的「美國自然史博物館」古人類學家戴爾森（Eric Delson）認為，這份研究呈現出，「這些早期人類會事先思考計畫，這可能是考古紀錄史上，人類最早出現這種行為的時間」。

人類在大約330萬年前掌握原始石器製作方式，70萬年後製作方式更進步，也是考古學家所稱「奧都萬」（Oldowan）石器技術的出現，但是過去的理論認為，一直到200萬年前，早期奧都萬石器技術都還仰賴在地資源，也就是說，新研究顯示，人類比先前所知的還早了60萬年，在奧都萬技術的開端，就懂得從遠地運輸原料製作石器。

不過研究人員還不清楚這批早期石器的製作者身分，究竟是人屬，或是與人屬相近、但已滅絕的旁系，如傍人（Paranthropus）；至於智人（Homo sapiens），則是更晚之後、大約距今30萬年前才出現。這份研究報告15日在《科學先端》（Science Advances）期刊發表。

內楊加遺址的奧都萬石器發現地。（美聯社）

