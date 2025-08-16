為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    巴基斯坦洪水災情擴大 超過300人死亡

    巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省在近日的暴雨洪水中受創嚴重，史瓦特河谷的主要城市明戈拉災後滿目瘡痍，還有泡水車卡在路上。（法新社）

    （法新社）

    2025/08/16 17:46

    〔編譯張沛元／綜合報導〕巴基斯坦地方當局16日表示，該國西北部地區連續2天的強降雨與洪水，已造成至少321人死亡。

    根據巴國各地防災當局，死亡人數最多的是西北部的多山省份開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），截至16日凌晨已證實有307人死亡，另有更多人失蹤；此外，北部的吉爾吉特－巴爾蒂斯坦省（Gilgit-Baltistan）有5人死亡，喀什米爾的巴國控制區有9人死亡。

    當地官員表示，救援與通路仍在進行中，緊急資金也已到位，但大雨將持續至本月21日。

    大暴雨、突發性洪水、雷擊、山崩與建築物倒塌，在巴國今年季風季節釀成最致命災害；過去1週，除了巴基斯坦，其鄰國印度與尼泊爾的部分地區，也飽受大雨、洪水以及其他降雨相關事件所苦。

    位於巴國首都伊斯蘭馬巴德以北，車程約3.5小時的開柏普赫圖赫瓦省的布內爾（Buner）地區受災嚴重，至少有184人死亡，該區部分地區仍有包括婦孺在內的民眾受困，到處都有基礎設施、農作物與果園被毀。

    同省的香拉（Shangla）地區，則有1棟建築物屋頂因大雨倒塌，造成34人死亡。

