「紅三代」楊蘭蘭交通事故開庭 雪梨官方指無「天價保釋金」

中國女子楊蘭蘭（見圖）7月底在澳洲雪梨駕駛勞斯萊斯與一輛賓士對撞，被警方逮捕，傳出她繳付天價保釋金。雪梨當地官員向中國新聞周刊表示，「天價保釋金」並不存在；該案件15日在法院首次提審，楊蘭蘭面對兩項控罪。（圖擷自「@YoreYour」X）

2025/08/16 17:32

〔中央社〕中國女子楊蘭蘭7月底在澳洲雪梨駕駛勞斯萊斯與一輛賓士對撞，被警方逮捕，傳出她繳付天價保釋金。雪梨當地官員向中國新聞周刊表示，「天價保釋金」並不存在；該案件15日在法院首次提審，楊蘭蘭面對兩項控罪。

今年7月底，在雪梨富人區玫瑰灣（Rose Bay）附近發生一起嚴重車禍，名叫楊蘭蘭（Lanlan Yang）的23歲中國女子駕駛一輛價值至少澳幣100萬元（約新台幣2000萬元）的勞斯萊斯休旅車與一輛賓士廂型車對撞，賓士司機嚴重受傷需截肢。

據BBC中文網報導，警方表示，他們對楊蘭蘭現場進行了酒精呼氣測試，結果呈陽性，她後來拒絕再次接受呼氣測試。

報導引述新南威爾士州法庭和審裁處發言人11日表示，當地警方對楊蘭蘭的保釋「並未設立任何金錢條件」。

楊蘭蘭的神秘背景與豪奢生活引發澳、中兩國傳媒和網友關注。車禍發生後傳出她被當地警方逮捕，甚至繳付澳幣7000萬元（約新台幣13.68億元）的天價保釋金。

據中國新聞周刊16日報導，當地時間15日上午，案件在雪梨法院首次提審，約百名當地華人前來圍觀。因法庭座位有限，僅少數人可入內旁聽。楊蘭蘭透過視訊連線短暫出庭，她身穿黑色西裝外套，佩戴同色系帽子。

報導表示，此次庭審全程僅約10分鐘。雪梨所在的新南威爾斯州社區與司法部媒體官員馬蒂內茲向中國新聞周刊提供的官方庭審記錄顯示，楊蘭蘭面臨兩項指控，一是因不當行為駕駛機動車造成身體傷害（T1級別罪行）；二是拒絕或未能接受呼氣酒精分析（首次違法）。

該官員向中國新聞周刊表示，網傳的「天價保釋金」並不存在，楊蘭蘭符合警方保釋條件，於7月26日當天獲准保釋，但必須嚴格遵守相關規定，包括每週一、三、五上午8時至晚上8時期間，須向玫瑰灣警察局報到一次；需交出護照，不得申請新護照；夜間（晚上9時至早上6時）不得離開住所；禁止駕駛車輛。

根據新南威爾斯州社區與司法部提供的訊息，楊蘭蘭的律師在法庭上表示，目前無法對指控作出認罪或不認罪的答辯。法庭同意將案件延期至9月26日再審。楊蘭蘭的律師還為她申請下一次出庭的豁免權，並獲得許可。

報導表示，楊蘭蘭於7月26日簽署的保釋承諾繼續有效，警方的保釋條件維持不變。目前，她已返回位於雪梨東區的頂層公寓，等待下次庭審。

