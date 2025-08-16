為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「雙普會」沒具體成果 俄方逕自宣布取得勝利

    美國總統川普（右2）在阿拉斯加州「雙普會」後的共同記者會之後，與俄羅斯總統普廷握手。（美聯社）

    2025/08/16 17:02

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷結束在美國阿拉斯加的會晤後，16日凌晨，莫斯科政壇高層匆忙宣布，「雙普會」是俄羅斯及其對烏克蘭戰爭的勝利。

    來自俄國執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）的資深國會議員克利夏斯（Andrei Klishas）說，阿拉斯加會面證實俄羅斯渴望長期與公平的和平；他將雙普會形容是俄羅斯的意外成功，以及是烏克蘭及其推動無條件停火的歐洲盟友的失敗。

    克利夏斯以克里姆林宮的特殊用詞「特別軍事行動」，來稱呼俄烏戰爭，並稱「特別軍事行動」將透過軍事或外交手段完成…「新的歐洲與國際安全架構已排入議程，所有人都得接受。」

    鷹派的俄國前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）則說，「雙普會」證明，在戰鬥仍在烏克蘭如火如荼進行中的情況下，如莫斯科所堅持無條件舉行會談，是有可能做到的。

    俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）16日一早以狂捧普廷的角度報導「雙普會」，強調這場峰會的盛況、全球知名度，以及自俄烏戰爭爆發後，遭西方領導人排斥的普廷受到熱烈歡迎。報導中說，全球平面與電子媒體充斥「雙普會」的紅毯與握手的影片與照片，還說這是川普頭一回，親自到機場迎接來訪的領導人下機。

    俄羅斯上議院外交事務委員會主席科薩切夫（Konstantin Kosachyov）在Telegram上寫道，阿拉斯加「雙普會」本身、其基調與結果，對美俄兩國總統而言，都是一大共同成功，兩人都為取得此次會晤的最佳結果，做出重大個人貢獻。但15日在美國阿拉斯加州安克拉治舉行的「雙普會」，並未就解決或暫停俄烏衝突達成協議。

