印尼推動學校營養午餐免費 爆365人食物中毒

印尼今年1月起推出的學校免費營養午餐計畫，陸續傳出食物中毒事件，斯拉根近來更有365人染病。示意圖。（彭博）

2025/08/16 16:57

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto），從今年1月起推出學校免費營養午餐計畫，要讓全國8000萬名學子能夠吃飽，不過卻陸續傳出食物中毒事件，近來在中爪哇省的斯拉根（Sragen）更有365人染病，當地學校已暫停供應午餐，等待食物樣本檢測結果出爐。

據《BBC》報導，斯拉根9年級學生維茲丹（Wizdan Ridho Abimanyu）透露，他半夜因為胃部強烈疼痛而醒來，出現了腹瀉和頭痛的症狀，推測是食物中毒所引起的，後來他在社群平台上看到同學們也出現類似狀況。

據了解，當天的餐點分別為薑黃飯、炒蛋、煎天貝（印尼傳統食物發酵黃豆餅）、小黃瓜沙拉、牛奶，這些都是先在中央廚房準備好，再分送到斯拉根的好幾所學校，目前還在檢測哪種是罪魁禍首，當局承諾會負擔所有醫療費用。

普拉伯沃所實施的免費營養午餐計畫，兌現了自己在競選時的政見，亦即打擊兒童發育遲緩的狀況。不過，這項措施花費了280億美元（約新台幣8405億元），使得許多政府部門的經費遭到刪減，有些單位為此管控冷氣、電梯、印表機的使用次數來省錢，還有示威民眾上街怒吼「兒童吃飽、父母失業」。

