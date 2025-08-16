為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    應川普邀請 澤倫斯基證實18日訪華府

    澤倫斯基表示，他18日將訪華府會見川普。（法新社）

    澤倫斯基表示，他18日將訪華府會見川普。（法新社）

    2025/08/16 16:17

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在美俄元首峰會結束後，立即與烏克蘭總統澤倫斯基通電話「長談」，而澤倫斯基也在社群平台Ｘ發文證實，他計畫18日前往華府與川普會面。

    此事最早由美國網路新聞媒體《Axios》記者拉維德（Barak Ravid ）在Ｘ平台透露，隨後澤倫斯基自己也發文表示：「他與川普進行了長時間且內容豐富的談話，我們先進行一對一會談，接著邀請歐洲領袖加入我們，這次通話持續1個半小時多，其中包括我們與川普總統約1小時的雙邊會談。」

    澤倫斯基繼續表示，川普總統通報他與俄羅斯總統普廷的會晤情況及雙方討論要點。重要的是，美國的實力對局勢發展具有影響力，烏克蘭願意盡最大努力實現和平。他也說，烏克蘭支持川普總統提出的烏克蘭、美國和俄羅斯三方會談的建議。烏克蘭強調，關鍵問題可以在領袖層級進行討論，而三方會談的形式非常適合。

    澤倫斯基強調，他18日將在華府與川普總統會面，討論有關結束殺戮和戰爭的所有細節，非常感謝川普總統的邀請。

    重要的是，歐洲人必須參與每個階段，與美國一同確保可靠對烏克蘭的安全保障。澤倫斯基也說，雙方討論美方就參與保障烏克蘭安全所發出的正面訊號，將繼續與所有合作夥伴協調立場，感謝所有提供幫助的人。

    白宮此前表示，川普15日晚間在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷會面後，即與澤倫斯基進行長時間的通話。川普在返抵華府後，也已與歐盟執委會主席馮德萊恩、北大西洋公約組織（NATO）成員國領袖通話，簡短說明與普廷的會談狀況。

