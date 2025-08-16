為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    注意！加拿大航空萬名空服員大罷工 所有航班暫停營運

    加拿大航空勞資協商破裂談不攏，超過1萬名空服員展開罷工，所有航班將暫停營運。加航空服員示意圖。（法新社）

    加拿大航空勞資協商破裂談不攏，超過1萬名空服員展開罷工，所有航班將暫停營運。加航空服員示意圖。（法新社）

    2025/08/16 16:08

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕旅客注意！加拿大航空由於勞資雙方談不攏，超過1萬名空服員已於美東時間16日凌晨1時展開罷工，所有航班將暫停營運，尚不清楚會持續多久，營運長納斯爾（Mark Nasr）透露若能達成協議，差不多要1個星期才能恢復正常。

    據《美聯社》報導，加航每天約有700架次航班，在全面停飛下估計每日會有13萬名乘客受影響，並且有2.5萬名加拿大人滯留在國外回不了家。

    加航指出旅客可透過官網、APP申請全額退款，或者是選擇換搭其他航空的客機，但由於目前是夏季旅行高峰期，航班幾乎都是客滿的，很有可能無法立即遞補。

    據了解，加拿大航空和工會進行了大約8個月的談判，但沒有達成共識。加航所提出的協議，是在4年內將包括福利、退休金在內的總薪資提高38％，但工會認為在通貨膨脹的影響下，第1年的8％漲幅明顯不夠。

    加國蒙特婁21歲男子拉羅什（Alex Laroche），從去年耶誕節就和女友一起為歐洲之旅存錢，但16日晚間飛往法國尼斯的航班很可能泡湯了，導致他們8000加元（約新台幣17.4萬元）的旅遊面臨危機，而且有一部分錢已花在不可退款的訂房上。

    拉羅什說，他考慮過轉搭其他航空公司的班機，但大多數已客滿，而且票價是原本3000加元機票（約新台幣6.5萬元）的2倍多，這使得他一度對罷工感到相當不滿，不過在了解工會訴求後，拉羅什已改變想法，因為空服員原先的薪水僅能維持生活。

