美俄峰會未達協議 捷克外長痛批普廷「胡言亂語」

2025/08/16 14:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷15日會面協商烏俄戰爭停火事宜，但捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）在峰會結束後，嚴厲指責普廷就烏戰的談話是「胡言亂語」，「問題在於俄國的帝國主義，而不是烏克蘭對自由生活的渴望」。

美國政治新聞網站《Politico》報導，川普和普廷各率美俄官員在阿拉斯加安克拉治舉行近3個小時的會談後，共同向媒體發表簡短聲明，但這段12分鐘、面對數十名記者的記者會並未透露兩位領袖和官員討論的具體細節，只是表示沒有就烏克蘭戰爭達成任何協議。

普廷首先發表談話，聲稱克蘭如何對俄國安全構成「根本威脅」，並重提「消除衝突所有主要根源」的必要性。克里姆林宮長期以來一直列舉烏戰的一系列「根源」，包括烏克蘭有意加入北約組織（NATO）以及虛假指控納粹勢力正在控制烏克蘭政府等。

川普則在談話中表示，會談「極富有成效」，但他承認「我們未能達成協議」。

捷克外長利帕夫斯基看完記者會後在社群平台Ｘ發文痛批：「我們從普廷那裡聽到，和他國家電視台宣傳的『衝突根源』一模一樣，都是些宣傳性的胡言亂語。問題在於俄國的帝國主義，而不是烏克蘭對自由生活的渴望。」

利帕夫斯基沒有對川普提出批評，而是讚揚川普為阻止衝突所做的努力，以及他與歐洲領袖持續討論此一進程的努力，「我歡迎川普總統努力阻止戰爭」，並補充說他希望川普「向我們歐洲通報今天談判的結果，包括向澤倫斯基總統通報」。

與此同時，澤倫斯基表示，在阿拉斯加會談前的幾個小時裡，俄軍繼續對烏克蘭發動攻擊。利帕夫斯基不客氣指出：「如果普廷真的想進行和平談判，他今天就不會整天攻擊烏克蘭了。」

