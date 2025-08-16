為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    惡劣天氣硬辦活動！四川啤酒節棚架倒塌砸中人已知2死3傷

    中國四川省德陽市綿竹仟坤集團昨晚舉行第14屆啤酒節，孰料現場2個桁架倒塌砸中人群，四川當局今通報，已知造成2死、3傷。（圖擷取自中媒）

    中國四川省德陽市綿竹仟坤集團昨晚舉行第14屆啤酒節，孰料現場2個桁架倒塌砸中人群，四川當局今通報，已知造成2死、3傷。（圖擷取自中媒）

    2025/08/16 15:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省德陽市綿竹仟坤集團昨晚舉行第14屆啤酒節，孰料現場2個棚架倒塌砸中人群，四川當局今通報，已知造成2死、3傷。

    綜合中媒報導，四川德陽市應急局今（16日）稍早表示，綿竹仟坤集團昨晚舉行第14屆啤酒節，由於現場強對流天氣導致2根雨棚架當晚9時50分左右倒塌，砸中現場民眾，有關當局已緊急救援，經搶救仍造成2死3傷悲劇。

    社群平台公開影像可見，棚架突然塌落，現場民眾驚聲大叫並逃離現場，相當嚇人。

    四川德陽市應急局持續調查中。

    消息曝光引起中國網友質疑，有網友說「我看不止這一點人吧，我看有的柱子砸的是正中央啊，人群最密集的地方」、「不多不少剛好死2人！ 猜猜為甚麼不是死3人或4人？」、「大風大雨還要繼續表演？這主辦方瘋了吧」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    中國四川省德陽市綿竹仟坤集團昨晚舉行第14屆啤酒節，孰料現場2個桁架倒塌砸中人群，四川當局今通報，已知造成2死、3傷。（圖擷取自中媒）

    中國四川省德陽市綿竹仟坤集團昨晚舉行第14屆啤酒節，孰料現場2個桁架倒塌砸中人群，四川當局今通報，已知造成2死、3傷。（圖擷取自中媒）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播