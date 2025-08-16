惡劣天氣硬辦活動！四川啤酒節棚架倒塌砸中人已知2死3傷

中國四川省德陽市綿竹仟坤集團昨晚舉行第14屆啤酒節，孰料現場2個桁架倒塌砸中人群，四川當局今通報，已知造成2死、3傷。（圖擷取自中媒）

2025/08/16 15:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省德陽市綿竹仟坤集團昨晚舉行第14屆啤酒節，孰料現場2個棚架倒塌砸中人群，四川當局今通報，已知造成2死、3傷。

綜合中媒報導，四川德陽市應急局今（16日）稍早表示，綿竹仟坤集團昨晚舉行第14屆啤酒節，由於現場強對流天氣導致2根雨棚架當晚9時50分左右倒塌，砸中現場民眾，有關當局已緊急救援，經搶救仍造成2死3傷悲劇。

社群平台公開影像可見，棚架突然塌落，現場民眾驚聲大叫並逃離現場，相當嚇人。

四川德陽市應急局持續調查中。

消息曝光引起中國網友質疑，有網友說「我看不止這一點人吧，我看有的柱子砸的是正中央啊，人群最密集的地方」、「不多不少剛好死2人！ 猜猜為甚麼不是死3人或4人？」、「大風大雨還要繼續表演？這主辦方瘋了吧」。

