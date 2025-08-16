以色列想把巴勒斯坦人送去南蘇丹？ 路透揭密談內幕

在加薩北部的殘垣斷壁之間，巴勒斯坦民眾正徒步遷徙。（路透）

2025/08/16

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列傳出正與非洲國家南蘇丹密商一項極具爭議的計畫，打算將深陷戰火的加薩巴勒斯坦人，重新安置到飽受內亂之苦的非洲國家。儘管官方否認，但此消息已遭巴勒斯坦領袖斷然拒絕，稱其等同於另一次「大浩劫」。

根據《路透》引述三名知情消息人士報導，儘管尚未達成協議，但以色列與南蘇丹之間的相關談判正在進行中。巴勒斯坦解放組織（PLO）執委會成員尤瑟夫（Wasel Abu Youssef）對此強硬回應，稱巴勒斯坦領導階層與人民「拒絕任何將我們人民遷移至南蘇丹或任何其他地方的計畫或想法」。

以色列總理納坦雅胡本月才表示，他打算擴大對加薩的軍事控制，並在本週重申巴勒斯坦人應「自願」離開該領土的說法。他先前更透露，正與「一些國家」接觸，為想離開加薩的巴勒斯坦人尋找目的地。

三名消息人士指出，將巴勒斯坦人安置到南蘇丹的可能性，是在上月南蘇丹外長昆巴（Monday Semaya Kumba）訪問以色列期間，於官方會議上被提出。此說法與南蘇丹外交部日前稱相關報導「毫無根據」的聲明相矛盾。

然而，以色列副外長哈斯克爾（Sharren Haskel）本週訪問南蘇丹首都朱巴（Juba）後，向記者否認了相關討論。她表示：「這不是我們討論的內容。」她堅稱，會談的重點是外交政策與南蘇丹自身的人道危機。

若此計畫成真，將意味著加薩民眾，將從一個被戰火摧毀的家園，遷移至一個長年飽受政治與種族暴力蹂躪的非洲心臟地帶。巴勒斯坦人將此比擬為1948年以阿戰爭期間，數十萬人流離失所的「大浩劫」（Nakba），堅決反對任何形式的遷移。

