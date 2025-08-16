為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美主播直播暴走！ 怒飆髒話轟川普：根本不鳥民主

    MSNBC的知名主持人華萊士 （Nicolle Wallace）在直播中，對美國總統川普與俄羅斯總統普廷的會面，發表了極為激烈的批評言論。（美聯社資料照）

    MSNBC的知名主持人華萊士 （Nicolle Wallace）在直播中，對美國總統川普與俄羅斯總統普廷的會面，發表了極為激烈的批評言論。（美聯社資料照）

    2025/08/16 15:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷的阿拉斯加峰會，引發了美國自由派媒體的激烈反彈。MSNBC的知名主持人華萊士 （Nicolle Wallace），15日在直播中情緒失控，怒飆髒話痛罵川普「根本不鳥民主」（doesn’t give a s--- about democracy）。

    根據福斯新聞（Fox News）報導，華萊士在其節目《白宮最後期限》（Deadline: White House） 中，對川普與普廷會面的畫面表達了極度厭惡。她說：「看著我國總統，與那個該為所有苦難與死亡負責的人站在一起，真是太令人髮指了。」

    華萊士接著痛批，川普的行為，可能將烏克蘭人過去3年浴血奮戰換來的成果全部抹煞。她說：「看到這一切可能被一個根本不鳥民主的美國總統全部抹去... 他不關心我們的盟友，他也不關心一個民主盟友的主權。」

    除了言詞抨擊，華萊士也對川普與普廷互動時的肢體語言大加嘲諷，稱兩人「有很多肢體接觸」。她說：「我不知道我們是否總能看到他像今天碰普廷一樣，那麼常碰 （第一夫人）梅蘭妮亞。」她更譏諷川普幾乎就要稱讚普廷「腹肌結實」。

    對於川普以紅地毯迎接普廷，華萊士也嗤之以鼻，稱這簡直是「為一名被國際通緝的戰犯鋪上名符其實的紅毯歡迎」。這場峰會最終並未達成協議，川普稱會談「極具成效」，但坦言「在達成協議前，都不能算是協議」。

