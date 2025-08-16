為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普蒲亭聯合記者會簡短談話 要點一次看

    美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭在阿拉斯加會談後舉行聯合記者會，發表簡短談話。（彭博）

    美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭在阿拉斯加會談後舉行聯合記者會，發表簡短談話。（彭博）

    2025/08/16 11:35

    〔中央社〕美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭今天在阿拉斯加會談後舉行聯合記者會，發表簡短談話，但未接受提問，外界無法確切得知兩人歷時約3小時的會談內容。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管川普和蒲亭（Vladimir Putin）未能就終結俄羅斯與烏克蘭戰爭達成重要協議，兩人仍對這場閉門會談給予正面評價。

    以下是這場簡短記者會要點：

    ● 打破慣例

    通常美國總統接待外國領導人時，聯合記者會先由美國總統發言，隨後才輪到外賓致詞，然而這次是由蒲亭先發言。他在記者會開場時坦言，近年來俄美關係受損。

    ● 協議進展

    川普表示，他與蒲亭的雙邊會談「取得一些進步」和「很大進展」，但也說目前還沒定案，不能算有協議。

    蒲亭則說，必須消除戰爭的根本原因才能終結俄烏戰爭。他同時呼籲烏克蘭與歐洲領袖不要干預「目前正出現的進展」。

    ● 正面總結

    蒲亭表示，與川普的會談是在「尊重、具建設性且互敬的氣氛下」進行。川普則說，他們的會談「極具成效」，「在許多議題上達成共識」。

    ● 其他提到的議題

    蒲亭表示，他同意應確保烏克蘭的安全。他還聲稱，若2022年是川普擔任總統，俄烏戰爭就不會發生。

    ● 後續發展

    川普說，他在這場峰會後有多通電話要打，包括致電北大西洋公約組織（NATO）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他相關官員。1140816

