川普自評美俄峰會「10分滿分」 將勸說澤倫斯基達成協議

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷8月15日在阿拉斯加舉行峰會。（路透）

2025/08/16 11:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美俄阿拉斯加峰會未達成任何具體停火協議，美國總統川普在會後接受福斯新聞 （Fox News） 獨家專訪時，仍給予這次峰會「10分滿分」的高度評價，並吹捧雙方在通往烏克蘭和平的道路上取得了「非常好的進展」。

根據相關報導，川普在峰會後，於空軍一號上接受主持人漢尼提 （Sean Hannity）專訪時表示，他與俄羅斯總統普廷的會面「非常溫馨」。川普說：「我認為我們已相當接近達成協議。但聽著，烏克蘭必須同意它。」

川普向漢尼提透露，和平談判的下一步，將包括他與烏克蘭總統澤倫斯基及其他北約領袖的通話。他表示，他會建議澤倫斯基「達成協議」。

在稍早的會後記者會上，川普則坦言「我們還沒到那一步」，並稱「在達成協議之前，都不能算是協議」。但他仍強調，雙方在「非常非常多的議題上」達成共識。普廷也表達了類似的樂觀情緒，稱峰會是在「相互尊重的建設性氛圍」中進行。

川普在專訪中重申終結衝突的重要性，稱若能解決此事，將是「非常重大的一天，因為我們將拯救許多生命」。他並透露，俄烏雙方已向他提交了一份包含數千名待釋放戰俘的名冊。

