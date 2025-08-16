普廷大獲全勝？BBC：他站上C位 川普被迫罰站

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷15日在阿拉斯加舉行峰會。（彭博）

2025/08/16 11:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷的阿拉斯加峰會，在歷時近3小時的會談後，最終未達成任何停火協議即告落幕。英國廣播公司 （BBC） 分析指出，這場峰會不僅重創了川普自詡的「交易大師」形象，更讓普廷在全球聚光燈下，再次成功地將西方國家玩弄於股掌之間。

BBC評論，川普不遠千里來到阿拉斯加，最終卻只帶回了「取得一些重大進展」這類含糊其辭的說法。對川普這位標榜自己是和平締造者的人而言，實為「空手離開了阿拉斯加」。更讓他難堪的是，在聯合聲明中，他被迫沉默地站著，聽普廷發表冗長的開場白，這與他在白宮橢圓形辦公室的慣常作風形成鮮明對比。

請繼續往下閱讀...

BBC俄羅斯新聞主編羅森伯格 （Steve Rosenberg） 則指出，普廷得到了他想要的一切。他寫道：「今天，俄羅斯總統得到了他在地緣政治聚光燈下的時刻，與世界最強大國家的領袖平起平坐。」普廷並未給予川普所要求的停火，而川普先前威脅的嚴厲制裁，至今也未兌現。

烏克蘭鬆一口氣 卻更憂心下一步/h4>

對烏克蘭而言，這場峰會的結果是「鬆了一口氣，但也為下一步感到恐懼」。BBC分析，基輔慶幸沒有出現任何犧牲烏克蘭領土的「協議」，但同時也對峰會後持續的不確定性感到憂慮。

普廷在會後再次提及衝突的「根源」，這在克里姆林宮的語境中，意味著他仍決心推動其「特別軍事行動」的最初目標，即瓦解烏克蘭作為一個獨立的國家。

分析總結，過去數月西方設下的一連串最後通牒與威脅，最終都淪為空談。烏克蘭人認為，這無異於邀請普廷繼續其攻擊行動，而阿拉斯加峰會的毫無進展，可能再次印證了這一點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法