    若他結束烏戰 希拉蕊願提名諾貝爾和平獎 川普：感激她這麼說

    在2016年競選總統時的對手、前國務卿希拉蕊‧柯林頓近日表明，若烏俄戰爭結束，她將提名川普獲得諾貝爾和平獎這份殊榮，川普聽到此好消息回應「若她（希拉蕊）真的這麼說，那真是太好」。美國總統川普（左）與俄羅斯總統普廷（右）於8月15日會面。（法新社）

    2025/08/16 11:27

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在2016年競選總統時的對手、前國務卿希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）15日日公開表明，若能結束烏俄戰爭，她將提名川普爭取諾貝爾和平獎這份殊榮，川普聽到此好消息回應「若她（希拉蕊）真的這麼說，那真是太好」。

    據《CNN》報導，川普與俄羅斯總統普廷結束會談後，持續接受媒體訪問，針對希拉蕊‧柯林頓此番言論回應，「非常好、我很欣賞她」、「若她真的這麼說，那就太好了，事實上，我也相當感激」。

    據了解，希拉蕊在與「Raging Moderates」節目共同主持人塔洛夫（Jessica Tarlov）的對話中表示，「如果他能夠在不讓烏克蘭被迫將領土割讓給侵略者、不以某種方式認可普廷『大俄羅斯』願景的情況下結束戰爭，而是真正對普廷採取強硬立場、明確表明必須達成停火」，「我會提名他角逐諾貝爾和平獎。」

    在2016年競選總統時的對手、前國務卿希拉蕊‧柯林頓。（美聯社資料照）

