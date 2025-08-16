普廷烙英文突襲！川普獲邀訪莫斯科 笑回：可能發生

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷8月15日在阿拉斯加峰會後握手。（路透）

2025/08/16 09:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄歷史性的阿拉斯加峰會落幕之際，俄羅斯總統普廷在聯合記者會上，上演了一場精心計算的政治突襲。他罕見地打破外交慣例，直接以英文向美國總統川普發出下一次在莫斯科會晤的邀請，為這場高風險外交再添戲劇性轉折。

英國廣播公司（BBC）報導，根據白宮發布的影像，在記者會尾聲，正當川普準備結束發言時，一直依賴翻譯的普廷突然插話，面帶微笑地用英文向川普提議：「下一次，在莫斯科。」（Next time in Moscow） 。

這句突如其來的英文，不僅是一句邀請，更是一次直接的個人「叫陣」，瞬間將川普置於全球媒體的聚光燈下，迫使其做出即時反應。川普先是略顯驚訝，隨後笑著回應：「噢，那真是有趣。我可能會為此惹上一些麻煩，但我認為這有可能發生。」

在這次突襲之前，川普才剛將此次峰會形容為一次「極具成效的會議」，稱雙方取得了「重大進展」。然而，普廷這短短5個字的英文，其背後蘊含的心理戰術與自信展現，已巧妙地為這場記者會的結尾定調，並成功掌握了對話的主導權。

川普最終以「謝謝你，弗拉基米爾」作為回應，並與普廷握手，留給外界關於下一次「川普會」的無限想像空間。

