    首頁　>　國際

    川普會談前秀肌肉！B-2、F35戰機從頭上飛過 普廷頻仰頭張望

    美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日於阿拉斯加會談，在普廷走下專機、並於紅毯與川普會合後，空中有B-2轟炸機和F-35戰鬥機從兩人頭頂飛越，轟鳴聲還引得普廷不斷仰頭張望。（圖擷自X）

    美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日於阿拉斯加會談，在普廷走下專機、並於紅毯與川普會合後，空中有B-2轟炸機和F-35戰鬥機從兩人頭頂飛越，轟鳴聲還引得普廷不斷仰頭張望。（圖擷自X）

    2025/08/16 11:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日於阿拉斯加會談，普廷搭乘的專機抵達當地的空軍基地時，空中先是有兩架F-22戰鬥機飛越，後續在普廷走下專機、並於紅毯與川普會合後，空中又有B-2轟炸機和F-35戰鬥機從兩人頭頂飛越，轟鳴聲還引得普廷不斷仰頭張望，相關畫面引發外界討論。

    川普與普廷於當地時間15日於阿拉斯加會談，兩人均是先各自搭乘專機前往愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson），透過外媒相關畫面可看到，在普廷搭乘的專機抵達時，空中先是有兩架F-22戰鬥機飛越，後續在普廷走下專機、並於紅毯上與川普會合後，在兩人邊走邊交談的過程中，又有1架B-2轟炸機和4架F-35戰鬥機從兩人的上空編隊飛行而過。

    戰機巨大的轟鳴聲讓普廷慢下腳步，並多次仰頭張望。川普見狀也靠向普廷，並拍了下普廷的背，兩人的反應及舉動也引發外界討論。保守派獨立記者索托（Nick Sortor）便發文稱，川普讓B-2轟炸機飛過普廷的頭頂，讓他大吃一驚，這是個強硬的舉動，川普掌控了一切。在索托的其他推文也提到，在前往會場的路上，車隊也路過許多F-22戰機和攻擊直升機，索托稱這就是談判的方式。

    外媒報導提到，B-2轟炸機被視為美國軍武實力的象徵，因為這種轟炸機可以不間斷地環球飛行，並能攜帶常規武器和核武。雖然並不確定川普是否親自下令在雙普會前讓戰機從上空飛越，但外界也猜測這是否會是在與同樣擁有核武的俄羅斯進行談判前，先進行某種武力展示。

    普廷於紅毯與川普會合後，空中有B-2轟炸機和F-35戰鬥機從兩人頭頂飛越，轟鳴聲還引得普廷不斷仰頭張望。川普見狀也靠向普廷，並拍了下普廷的背。（圖擷自X）

    普廷於紅毯與川普會合後，空中有B-2轟炸機和F-35戰鬥機從兩人頭頂飛越，轟鳴聲還引得普廷不斷仰頭張望。川普見狀也靠向普廷，並拍了下普廷的背。（圖擷自X）

    透過外媒相關畫面可看到，在普廷搭乘的專機抵達時，空中有兩架F-22戰鬥機飛越。（法新社）

    透過外媒相關畫面可看到，在普廷搭乘的專機抵達時，空中有兩架F-22戰鬥機飛越。（法新社）

    在索托的其他推文也提到，在前往會場的路上，車隊也路過許多F-22戰機和攻擊直升機。（圖擷自X）

    在索托的其他推文也提到，在前往會場的路上，車隊也路過許多F-22戰機和攻擊直升機。（圖擷自X）

    在普廷走下專機、並於紅毯上與川普會合後，在兩人邊走邊交談的過程中，又有1架B-2轟炸機和4架F-35戰鬥機從兩人的上空編隊飛行而過。（法新社）

    在普廷走下專機、並於紅毯上與川普會合後，在兩人邊走邊交談的過程中，又有1架B-2轟炸機和4架F-35戰鬥機從兩人的上空編隊飛行而過。（法新社）

