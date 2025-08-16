川普會談前秀肌肉！B-2、F35戰機從頭上飛過 普廷頻仰頭張望

美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日於阿拉斯加會談，在普廷走下專機、並於紅毯與川普會合後，空中有B-2轟炸機和F-35戰鬥機從兩人頭頂飛越，轟鳴聲還引得普廷不斷仰頭張望。（圖擷自X）

2025/08/16 11:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日於阿拉斯加會談，普廷搭乘的專機抵達當地的空軍基地時，空中先是有兩架F-22戰鬥機飛越，後續在普廷走下專機、並於紅毯與川普會合後，空中又有B-2轟炸機和F-35戰鬥機從兩人頭頂飛越，轟鳴聲還引得普廷不斷仰頭張望，相關畫面引發外界討論。

川普與普廷於當地時間15日於阿拉斯加會談，兩人均是先各自搭乘專機前往愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson），透過外媒相關畫面可看到，在普廷搭乘的專機抵達時，空中先是有兩架F-22戰鬥機飛越，後續在普廷走下專機、並於紅毯上與川普會合後，在兩人邊走邊交談的過程中，又有1架B-2轟炸機和4架F-35戰鬥機從兩人的上空編隊飛行而過。

戰機巨大的轟鳴聲讓普廷慢下腳步，並多次仰頭張望。川普見狀也靠向普廷，並拍了下普廷的背，兩人的反應及舉動也引發外界討論。保守派獨立記者索托（Nick Sortor）便發文稱，川普讓B-2轟炸機飛過普廷的頭頂，讓他大吃一驚，這是個強硬的舉動，川普掌控了一切。在索托的其他推文也提到，在前往會場的路上，車隊也路過許多F-22戰機和攻擊直升機，索托稱這就是談判的方式。

外媒報導提到，B-2轟炸機被視為美國軍武實力的象徵，因為這種轟炸機可以不間斷地環球飛行，並能攜帶常規武器和核武。雖然並不確定川普是否親自下令在雙普會前讓戰機從上空飛越，但外界也猜測這是否會是在與同樣擁有核武的俄羅斯進行談判前，先進行某種武力展示。

???? JUST IN: A B-2 Stealth Bomber and American fighter jets just flew directly over Trump and Putin’s heads as they were walking



An EPIC show of American dominance ????????????



???? @komadovsky pic.twitter.com/0Xjzox9let — Nick Sortor （@nicksortor） August 15, 2025

The fact Trump had a B-2 Stealth Bomber fly DIRECTLY OVER Putin’s head, surprising him, is such a power move



Trump is in charge ???? pic.twitter.com/cPgB4uSGVp — Nick Sortor （@nicksortor） August 15, 2025

???? THIS is how you negotiate.



Trump forced Putin and his motorcade to drive past a HUGE lineup of F-22s and attack helicopters on his way to the meeting…



… Immediately after buzzing Putin’s head with a B-2 Stealth Bomber



It’s pretty obvious who’s in the power position ???????? pic.twitter.com/0SF8sqDXQr — Nick Sortor （@nicksortor） August 15, 2025

普廷於紅毯與川普會合後，空中有B-2轟炸機和F-35戰鬥機從兩人頭頂飛越，轟鳴聲還引得普廷不斷仰頭張望。川普見狀也靠向普廷，並拍了下普廷的背。（圖擷自X）

透過外媒相關畫面可看到，在普廷搭乘的專機抵達時，空中有兩架F-22戰鬥機飛越。（法新社）

在索托的其他推文也提到，在前往會場的路上，車隊也路過許多F-22戰機和攻擊直升機。（圖擷自X）

在普廷走下專機、並於紅毯上與川普會合後，在兩人邊走邊交談的過程中，又有1架B-2轟炸機和4架F-35戰鬥機從兩人的上空編隊飛行而過。（法新社）

