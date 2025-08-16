雙普會聚焦俄烏停火 川普：若不是今天，我會不高興

針對俄烏停火議題川普透露，他希望看到俄烏盡快停火，並稱「若不是今天，我會不高興」。（路透）

2025/08/16 08:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷稍早於阿拉斯加會面，並會談近3小時。針對俄烏停火議題川普透露，他希望看到俄烏盡快停火，並稱「若不是今天，我會不高興」。

澤倫斯基批俄仍持續殺戮 盼美國堅定立場

俄烏戰爭持續將近3年半，川普15日（台灣時間今晨3點半）在阿拉斯加與普廷會面，川普會前表示，他參與其中是為了停止殺戮，希望看到俄烏盡快停火，並強調這與歐洲無關、「歐洲沒有告訴我該怎麼做」。川普也提到，不知道今天是否會實現，但「如果不是今天，我會不高興」。每個人都說今天不可能實現，「但我只想說，我希望殺戮停止」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）雖未受邀參與會面，不過他也透過網路發布影片，指在兩人會談過程，俄羅斯仍持續攻擊烏克蘭，他批評俄羅斯仍在持續殺戮，因為俄方沒有下達任何命令，也沒有任何信號表明它準備結束這場戰爭，他也提到希望在會談中看到美國堅定的立場。

