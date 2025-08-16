為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    雙普會聚焦俄烏停火 川普：若不是今天，我會不高興

    針對俄烏停火議題川普透露，他希望看到俄烏盡快停火，並稱「若不是今天，我會不高興」。（路透）

    針對俄烏停火議題川普透露，他希望看到俄烏盡快停火，並稱「若不是今天，我會不高興」。（路透）

    2025/08/16 08:59

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷稍早於阿拉斯加會面，並會談近3小時。針對俄烏停火議題川普透露，他希望看到俄烏盡快停火，並稱「若不是今天，我會不高興」。

    澤倫斯基批俄仍持續殺戮 盼美國堅定立場

    俄烏戰爭持續將近3年半，川普15日（台灣時間今晨3點半）在阿拉斯加與普廷會面，川普會前表示，他參與其中是為了停止殺戮，希望看到俄烏盡快停火，並強調這與歐洲無關、「歐洲沒有告訴我該怎麼做」。川普也提到，不知道今天是否會實現，但「如果不是今天，我會不高興」。每個人都說今天不可能實現，「但我只想說，我希望殺戮停止」。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）雖未受邀參與會面，不過他也透過網路發布影片，指在兩人會談過程，俄羅斯仍持續攻擊烏克蘭，他批評俄羅斯仍在持續殺戮，因為俄方沒有下達任何命令，也沒有任何信號表明它準備結束這場戰爭，他也提到希望在會談中看到美國堅定的立場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播