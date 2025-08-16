美俄峰會焦點不只烏克蘭 德媒：普廷想談大國關係

美俄峰會今天在阿拉斯加舉行。德媒分析，對俄羅斯總統蒲亭來說，烏克蘭並不是這場會面的主要議題，他更在意的是，如何藉會談推動美俄更多合作、扭轉冷戰後的國際安全秩序規則，重新調整美俄兩國關係。（彭博）

2025/08/16 09:17

〔中央社〕美俄峰會今天在阿拉斯加舉行。德媒分析，對俄羅斯總統蒲亭來說，烏克蘭並不是這場會面的主要議題，他更在意的是，如何藉會談推動美俄更多合作、扭轉冷戰後的國際安全秩序規則，重新調整美俄兩國關係。

美俄峰會舉行之際，南德日報（Suddeutsche Zeitung）刊登駐莫斯科記者比加爾克（Silke Bigalke）的觀察報導。她根據俄羅斯媒體和親政府評論普遍淡化烏克蘭議題的情況，推論蒲亭（Vladimir Putin）將這次與川普（Donald Trump）的會面，視為兩國領袖重新「調整世界秩序」的機會。

多名俄國外交與國際關係專家強調，對蒲亭而言，「兩大國關係的重要性高於任何區域衝突」，峰會更像是重塑俄美關係的契機，而非單純解決俄烏戰場問題。

蒲亭這次帶著外長、防長和財長同行，顯示會談內容涵蓋戰爭以外的廣泛議題。蒲亭的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在會前表示，俄美在經濟和貿易合作上有「巨大、尚未開發的潛力」。

俄羅斯世界經濟與國際關係研究所所長丁金（Alexander Dinkin）則指出，雙方可能會談到恢復美俄雙邊正常關係、能源合作、太空探索、北極資源開發、中東局勢，以及可能的俄烏和平方案與核武管制等議題。

過去幾個月，克里姆林宮在公布川普與蒲亭的通話摘要時，總是列出伊朗核計畫、全球安全、稀土供應鏈、貿易與投資等多項全球性議題。南德日報分析，俄方藉此塑造「即使戰爭仍在進行，莫斯科與白宮依然保持正常溝通」的形象。

親克里姆林宮的學者盧奇亞諾夫（Fyodor Lukyanov）則將這場會談與35年前的德國統一談判相比，稱其為「里程碑」。

盧奇亞諾夫在官媒「俄羅斯日報」（Rossiyskaya Gazeta）撰文指出，會談的核心不是烏克蘭，而是挑戰冷戰後建立的國際安全體系。他認為，烏克蘭危機是冷戰結束後俄美權力失衡的結果，如今雙方正試圖解決這個「歷史遺留問題」。

南德日報指出，若會談沒有成果，俄方已準備好指責歐盟和烏克蘭。俄國自由民主黨主席斯盧茲基（Leonid Sluzki）批評，歐洲「反俄勢力」和烏克蘭政府不希望戰爭結束，因為這將讓許多靠「抗俄」獲取政治地位的人失去政治動能。

比加爾克觀察認為，對蒲亭來說，阿拉斯加峰會的戰略價值在於透過與美國領袖的會面鞏固俄羅斯國際地位，即使談判沒有突破，也能向國內外展示，俄羅斯仍是與美國平起平坐的大國。

