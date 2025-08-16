美俄峰會談烏戰未來 恐現雅爾達會議2.0風險

普廷未循外交慣例，乘坐川普座車，在沒有翻譯的私密環境下離開機場前往會場。（路透）

2025/08/16 08:38

〔中央社〕美俄元首今天在美國領土阿拉斯加州安克拉治，就烏克蘭戰爭停火舉行會談，曾多次會面的川普與普廷在鏡頭前熱切互動但動向難料。全球專注這場攸關烏克蘭和平前途的會議，但也浮現上世紀二次戰後「雅爾達會議」的危機陰影。

美國總統川普（Donald Trump）在安克拉治（Anchorage）迎接俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）到來，兩人一舉一動都是焦點。能以英語對話的普廷未循外交慣例，乘坐川普座車，在沒有翻譯的私密環境下離開機場前往會場。

紐約時報（New York Times）分析，這場顯見未經安排的景象反映兩人在國際領袖中少有的特質。川普曾清楚表明他尊重普廷，但西方領袖多認為普廷是好戰集權者；有意促成烏戰盡速停火的川普，近期對俄羅斯也顯得不耐煩。

美俄總統在機場笑容滿面，都顯露進行會談的熱忱；兩人在場內外嚴肅拍照，不回應記者提問展開會談。

川普雖然態度強硬指如不停火，將加重對俄經濟制裁，仍希望會晤能談到烏克蘭強烈反對的兩國領土交換，但結論最終得由基輔決定是否接受。

美國也認為有機會提供烏克蘭北約（NATO）成員國形式外的安全保障，會談後再邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲領袖集會，他沒有把握會談有結果。

對面臨外交孤立、經濟制裁及國際刑事法院（ICC）拘捕令的普廷而言，前往距離僅約150公里的「鄰國」安全無虞，僅需給足川普面子，憑戰果推進壓制基輔國際空間，完成發動侵略戰爭的目標。他多次強調，不會放棄已掌控的土地；俄軍控制的烏東地區已達烏國領土的20%。

烏克蘭與歐洲國家高度關切，除了公開記者會與雙方說明文件外，川普與普廷私下談了什麼，是否涉及利益交換。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述拜登（Joe Biden）政府前歐洲事務官員陶塞格（Torrey Taussig）的說法，兩人會談有2.0版雅爾達（Yalta）會議的觀感風險。美俄峰會如果沒有悉心協調基輔與歐洲領袖再提策略，安克拉治會談後，烏戰終戰還很遙遠。

1945年2月二次大戰近尾聲前，同盟國主要國家美國與英國為重整戰後歐洲秩序，及促使蘇聯參與太平洋戰事，當時被稱為三巨頭的美國總統羅斯福（Franklin Roosevelt）、英國首相邱吉爾（Winston Churchill）與蘇共領袖史達林（Joseph Stalin），在蘇聯領土克里米亞（Crimea）的雅爾達舉行會議。

長達一週的會議簽署系列雅爾達協議（Yalta Agreement），規劃戰後新秩序，但廣受影響區域包括東歐與東亞都未參與。曾受邀參加開羅會議的國民政府主席蔣介石也未受邀，雅爾達體系主導戰後全球進入美蘇對立近半世紀的冷戰。

雅爾達位於蘇聯崩解後屬烏克蘭領土的克里米亞半島，俄羅斯2014年出兵併吞。

