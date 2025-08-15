以哈衝突波及！紀念遭折磨至死的法國猶太人橄欖樹被砍

2025/08/15 23:59

14日拍攝的畫面顯示，哈利米紀念樹被砍到只剩下樹樁，一旁的紀念碑上則放有1束鮮花。（法新社）

2011年1月19日，法國猶太教拉比在巴黎北郊種樹紀念哈利米。（法新社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕為紀念2006年時被折磨致死的1名猶太裔法國青年而種植的1棵橄欖樹，15日遭人刻意砍伐，引發眾怒，法國總統馬克宏更誓言嚴懲此等反猶太的「仇恨」行為。

2006年1月，23歲的哈利米（Ilan Halimi）遭一群年輕人綁架，3週後被尋獲時已奄奄一息，最後死於送醫途中；哈利米被人誘騙拐走後遭襲擊、制伏與監禁於巴黎市郊巴涅（Bagneux）的1處低收入住宅區，期間飽受遭受凌虐折磨。當局事後證實此案涉及反猶太犯罪。

2011年，巴黎北部郊區塞納河畔埃皮奈（Epinay-sur-Seine）種植1棵橄欖樹，以紀念不幸被虐身亡的哈利米。但這棵樹本週稍早被砍，犯案者據信是使用電鋸。官員已誓言將盡快重種1棵新樹。

值此加薩戰爭導致國際情勢緊張與反猶太情緒高漲之際，哈利米紀念樹被砍令人擔心，法國的反猶太與仇恨犯罪恐隨之增加。根據親臨紀念樹現場的法新社記者，紀念樹被砍到只剩下光禿禿的樹樁，一旁的紀念碑上被人放了1束鮮花。

馬克宏在X上表示，將竭盡所有努力懲罰此等仇恨行為，並稱法國打擊反猶太主義的戰鬥「毫不妥協…國家不會忘了這名只因是猶太人而死的法國之子。」

法國總理白胡（Francois Bayrou）稱該樹是「一座防止被遺忘的活生生的堡壘」，當局的首要職責在於持續對抗宛如致命毒藥的仇恨。法國猶太教首席拉比柯西亞（Haim Korsia）在哈利米的紀念碑前祈禱時說，被砍倒的不僅是1棵樹，還破壞了希望。

哈利米案曾震驚法國的猶太人社區，並引發法國反猶太主義論戰，一度有數萬人上街要求伸張正義。

但這並非哈利米紀念樹首度遭破壞。2019年，在巴黎南郊的聖熱訥維耶沃－德布瓦（Sainte-Genevieve-des-Bois），即哈利米當年被發現奄奄一息倒在鐵軌附近的所在地，有另外2棵哈利米紀念樹遭破壞與被鋸。

