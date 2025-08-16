為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    AI聊天機器人「色誘」？ 美國76歲阿公赴約成最後旅程

    Meta與美國模特兒坎Kendall Jenner合作創造的生成式AI聊天機器人「比莉姐姐」（Big sis Billie）最近因為一名用戶之死，引發風波。圖為Meta創辦人Mark Zuckerberg。（路透檔案）

    Meta與美國模特兒坎Kendall Jenner合作創造的生成式AI聊天機器人「比莉姐姐」（Big sis Billie）最近因為一名用戶之死，引發風波。圖為Meta創辦人Mark Zuckerberg。（路透檔案）

    2025/08/16 00:24

    〔中央社〕美國76歲老翁通布今年3月某天突然說要去紐約市訪友，途中卻意外摔倒傷重不治。通布的家人後來發現，他所謂的朋友竟是自稱為真人的AI聊天機器人，這起事件引發社會譁然。

    路透社報導，通布（Thongbue Wongbandue）被引誘去跟他在網路上認識的一名年輕美女約會，但她其實是社群媒體巨擘Meta Platforms與美國模特兒坎達兒．珍娜（Kendall Jenner）合作創造的生成式人工智慧（AI）聊天機器人「比莉姐姐」（Big sis Billie）。

    通布與「比莉姐姐」在Meta旗下通訊軟體Facebook Messenger互傳浪漫訊息期間，這名虛擬女性一再向通布保證她是真人，且邀請通布來她的公寓拜訪，甚至還給了地址。

    她寫道，「你抵達時我可以期待一個吻嗎？」並加上愛心符號。

    通布拖著行李準備搭火車去見她時，在紐澤西州羅格斯大學（Rutgers University）校園停車場附近摔倒，頭部和頸部受傷。他在醫院靠維生系統撐了3天，最後於3月28日被宣告死亡。

    來自泰國的通布生前已是美國公民，和妻子育有兩名子女，他曾於紐澤西州一間飯店擔任管理職。通布近10年前曾經中風，今年初開始出現知能障礙問題。

    Meta拒絕就通布過世一事發表評論，面對為何允許聊天機器人告訴用戶自己是真人、跟用戶展開浪漫對話等問題，Meta也沒有回應。

    在路透社近日報導Meta的AI政策後，已經有美國聯邦參議員要求對Meta進行調查。

    紐約州、緬因州等美國數州已通過法案，要求揭露聊天機器人並非真人；紐約州甚至規定，聊天機器人必須在對話開始時，以及聊天過程中至少每隔3小時提醒用戶此事。

