終戰80週年小泉進次郎等人參拜靖國神社 中國提出嚴正交涉

日本農林水產大臣小泉進次郎今天前往靖國神社參拜。（路透資料照）

2025/08/15 23:09

〔中央社〕今天是日本在第二次世界大戰投降80週年（終戰80週年），日本農林水產大臣小泉進次郎等人前往靖國神社參拜。中國外交部亞洲司長劉勁松約見日本駐中使館首席公使橫地晃，提出嚴正交涉。

農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣、眾議員小林鷹之、曾任安倍派幹部的前文部科學大臣萩生田光一今天也進行參拜。

請繼續往下閱讀...

中國外交部官網晚間發布消息稱，亞洲司長劉勁松今天約見橫地晃，就日本政要參拜靖國神社向日方提出嚴正交涉。

中國駐日本大使館官網今天也以不具名的使館發言人名義，就靖國神社一事答記者問。

這名發言人表示，日本政客對靖國神社頂禮膜拜，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度，進一步加劇亞洲鄰國和國際社會對日本國家走向的強烈擔憂和質疑。

他說，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本和周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一杆標尺。

他說，靖國神社問題的本質，是日方能否正確認識並深刻反省侵略歷史，能否恪守在歷史問題上作出的表態和承諾，能否遵守聯合國憲章宗旨和原則、堅持走和平發展道路，是關乎侵略與反侵略、正義與邪惡、光明與黑暗的大是大非問題。

發言人稱，敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，和軍國主義徹底切割，堅持和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

據共同社今天報導，日本首相石破茂並未參拜，而是以自民黨總裁名義，自費供奉玉串料（祭祀費）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法