畫面曝光! 拒關手機掌摑空姐巴掌 脫序女乘客胸部外露仍遭拖下機

女乘客拒絕關閉手機，與空服員爆發肢體衝突，拖離過程中女乘客衣衫被扯破，胸部當場外露。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/08/15 21:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞伊博姆航空（Ibom Air）一架從烏約（Uyo）飛往拉各斯（Lagos）的航班，近日驚傳乘客暴力事件。女乘客艾曼森（Comfort Emmanson）因拒絕關閉手機，與空服員爆發衝突，甚至出手掌摑空服員，最終在機場人員合力拖離機艙，過程中衣衫扯破，胸部當場外露，畫面在網路瘋傳。

綜合外媒報導，事件發生於8月10日，航班起飛前，空服員多次提醒艾曼森依規定關閉手機，但她不予理會，甚至由鄰座乘客代為關機。抵達目的地後，她躲進機艙廁所，等大部分乘客下機後衝出，立刻向當時提醒她關手機的空服員動手。她撕下對方假髮、打掉眼鏡，接連賞巴掌，還一度試圖取下滅火器作為武器，恐衝擊飛機機體安全，機長見狀緊急通報地面安保人員。

根據現場影片顯示，多名機場安保人員及航空公司員工衝入機艙，合力壓制激烈反抗的艾曼森。她全程大聲尖叫、揮手掙扎，試圖掙脫控制，期間有人拉住她的手腳，有人從側邊夾擊，場面一片混亂。過程中，她的上衣被扯裂，胸部當場外露，但安保人員並未因此停手，繼續將她抬離座位、拖向機艙出口，直至送上機場接駁車，才結束這場騷動。

伊博姆航空事後發聲明，對任何威脅機艙安全的暴力行為採取「零容忍」政策，並永久禁止該名乘客搭機。奈及利亞民航局公共事務主任阿齊穆古（Michael Achimugu）批評，乘客應尊重起飛、降落關閉手機的安全程序，「無法理解為何簡單的例行公事，會引發如此嚴重的事件」。

The Ibom Air Hostess who deliberately pulls Comfort Emmanson's cloth until it exposes her needs to be fully prosecuted. pic.twitter.com/c8cqyBJNPX — Millionaire BusinessMan ???????? （@tboss_guy） August 11, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法