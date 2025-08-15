擔心被出賣 烏克蘭人對雙普會悲觀

烏克蘭人15日在基輔的美國大使館外，呼籲美國總統川普不要背棄烏克蘭。（路透）

2025/08/15 21:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日在阿拉斯加舉行的「雙普峰會」即將展開，烏克蘭民眾正帶著警惕觀察，擔心這名美國總統為了追求與莫斯科迅速達成協議，而出賣烏克蘭。

路透15日報導，川普著眼於要促成已持續3年半的烏俄戰爭停火，而同意舉行這場2021年以來美俄領袖首次峰會，也形同結束西方對普廷的孤立。基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）的民調顯示，絕大多數烏克蘭人支持透過談判結束戰事，但同時也反對以壓倒性的讓步換來停戰。

在峰會召開前，路透在基輔市中心訪問的6名民眾表示不感到樂觀，有些人擔心基輔的利益會被忽視。47歲會計謝爾茨尼奧娃（Anna Sherstniova）直言：「我不信任川普，他今天說一套、明天又一套，後天又變卦，5天後又是另一套，因此，我對他沒信心」。

65歲清潔工哈爾卡文科（Tetiana Harkavenko）預期，峰會開完，戰事還是會繼續，「（峰會）不會帶來好事，因為戰爭就是戰爭，不會停。我們也不會把任何領土讓給任何人」。

川普曾表示，任何停戰協議都將有賴於雙方在領土上讓步，並希望這場峰會後，後續由普廷和烏克蘭總統澤倫斯基會談。基輔的26歲技師尤爾齊夫（Liubomyr Yurtsiv）說，他對於峰會後會有改變不抱什麼期待，「最有可能不是正面的結果」。

在基輔郊區經營披薩店的31歲退伍軍人庫徹林科（Valerii Kucherenko），對這場會談同樣抱持悲觀態度，他說：「我希望依照我們的條件達成和平，但是大家都明白，事情沒那麼簡單，普廷和川普或許會達成協議，但是將不會對我們有利，這種情況不合我們的利益」。

庫徹林科2023年在烏國東部戰線作戰，在一場攻堅俄國陣地戰役中重傷，失去了雙手。他強調，「我們是烏克蘭人，會捍衛自身權利到最後」。

烏克蘭人拒絕以土地換取停戰。（歐新社）

